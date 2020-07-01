Джо Байден, который является кандидатом на пост американского президента от Демократической партии, не будет проводить предвыборные митинги до самих выборов в ноябре 2020 года.

Такий крок він обрав, тому що COVID-19 продовжує стрімко поширюватися. Про позицію Джо Байдена повідомило видання DW .

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"Я маю намір прислухатися до порад лікаря, причому мова йде не тільки про моє здоров'я, а й про здоров'я всіх в країні. Це означає, що я не буду організовувати мітинги", – повідомив Байден.

Також кандидат на пост американського президента зазначив, що "це – найдивніша передвиборча кампанія в новітній історії".

Чинний президент США Дональд Трамп, який є суперником Байдена на майбутніх виборах, відновив проведення передвиборчих мітингів. Після одного з таких мітингів в місті Талса у 8 осіб з його штабу був підтверджений COVID-19.

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