Самая странная кампания: почему Байден отказался от предвыборных агитации
Джо Байден, который является кандидатом на пост американского президента от Демократической партии, не будет проводить предвыборные митинги до самих выборов в ноябре 2020 года.
Такий крок він обрав, тому що COVID-19 продовжує стрімко поширюватися. Про позицію Джо Байдена повідомило видання DW .
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"Я маю намір прислухатися до порад лікаря, причому мова йде не тільки про моє здоров'я, а й про здоров'я всіх в країні. Це означає, що я не буду організовувати мітинги", – повідомив Байден.
Також кандидат на пост американського президента зазначив, що "це – найдивніша передвиборча кампанія в новітній історії".
Чинний президент США Дональд Трамп, який є суперником Байдена на майбутніх виборах, відновив проведення передвиборчих мітингів. Після одного з таких мітингів в місті Талса у 8 осіб з його штабу був підтверджений COVID-19.
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Що відомо про президентські вибори у США
- Вибори заплановані на 3 листопада 2020 року. Це будуть 59 президентські вибори у Сполучених Штатах.
- Через спалах коронавірусу кандидати відмовились від класичної кампанії: скасовано мітинги та зустрічі з виборцями.
- Кандидатом від республіканців майже гарантовано стане чинний президент США Дональд Трамп, а демократів представлятиме ексвіцепрезидент Джозеф Байден.
- Джо Байден вже на 10% відірвався від чинного президента Дональда Трампа. Такі результати останніх рейтингів.