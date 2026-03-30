"Меня это очень расстроило": журналист из США рассказал, как пережил зиму в Киеве

Зимний период 2025 – 2026 был едва ли не самым тяжелым за все годы российско-украинской войны. Особенно страдали жители Киева, где долгое время не было в домах ни электричества, ни отопления. Киевляне были вынуждены спать в теплой одежде, чтобы согреться.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметил американский репортер CBSnews в Киеве Эйдан Стретч, добавив, что лично почувствовал эту зиму, ведь как раз накануне ее начала решил приехать в столицу Украины.

Смотрите также В Киеве есть больше всего децентрализованных мощностей среди всех городов, – Харченко

Самая тяжелая зима в Украине: что волновало киевлян?

Эта зима стала для американского репортера первой в Киеве. По его словам, она была одной из самых тяжелых за всю войну в Украине. Говорит, что в его квартире не было отопления.

Журналист из США в течение длительного времени записывал истории киевлян в "Пунктах несокрушимости" и палатках по всему городу. Он сделал вывод, что люди больше всего сосредотачивались на атаках вражеских БпЛА, а также проблемах в энергетике и поврежденных объектов инфраструктуры.

"То, что тогда особенно задело и очень меня расстроило,это как некоторые из этих проблем влияют на семьи и их повседневную жизнь. Мы обычно думаем о самой войне, но я много общался с семьями, которые никого из-за боевых действий не потеряли, однако из-за закрытия школ зимой они не имели возможности оставить детей под присмотром. Поэтому приходилось оставаться дома, что нарушало их рабочий распорядок", – рассказал Стретч.

Он объяснил, что для того, чтобы понять, как украинцы на самом деле живут эти четыре года полномасштабной войны, ему было интересно приехать в Украину как раз незадолго до начала зимнего сезона. По его словам, некоторые из тех, с кем он общался в январе – феврале и кто очень трудно справлялся с реалиями этой тяжелой зимы, сейчас с наступлением весны оправился и живет гораздо лучше.

Зима в Вашингтоне и Киеве: в чем главное отличие?

Эйдан Стретч родился в Вашингтоне. Там бывает очень холодно, как и в Украине. Но, со слов репортера, разница в том, что в США в квартирах есть тепло– и электроснабжение круглосуточно.

Моей семье было холодно на улице, но ей не приходилось спать в зимних куртках или под тяжелыми одеялами, как это делало большинство людей в Украине,

– подчеркнул Стретч.

Реакция семьи на решение приехать в Киев

Американский репортер рассказал, что его мама была раньше в Украине, она юрист. В начале 2010 года преподавала право в Киеве и Харькове. Этот опыт навсегда оставил у нее восхищение украинским народом и их государством. Как только он решил приехать в Украину, мать его поддержала, хотя конечно волновалась за безопасность своего сына.

Она занимается тем, что происходит здесь. После полученного опыта в Украине у нее появилось много украинских друзей,

– поделился Стретч.

Подытоживая, журналист из США рассказал, что отношение его семьи к американскому лидеру и оценка его действий – неоднозначны и меняются ежедневно, как и у большинства американцев. Он честно признался, что его родители не являются сторонниками действующего президента Дональда Трампа.

Как столица переживала зиму 2025 – 2026?