"Меня это очень расстроило": журналист из США рассказал, как пережил зиму в Киеве
- Американский журналист Эйдан Стретч рассказал о своей первой зиме в столице, которая, согласно его оценке, оказалась самой тяжелой за период войны из-за длительного отсутствия отопления и электричества.
- Стретч записывал истории киевлян, которые страдали от атак дронов и проблем в энергетике, и отметил, как это влияло на семьи.
Зимний период 2025 – 2026 был едва ли не самым тяжелым за все годы российско-украинской войны. Особенно страдали жители Киева, где долгое время не было в домах ни электричества, ни отопления. Киевляне были вынуждены спать в теплой одежде, чтобы согреться.
Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметил американский репортер CBSnews в Киеве Эйдан Стретч, добавив, что лично почувствовал эту зиму, ведь как раз накануне ее начала решил приехать в столицу Украины.
Самая тяжелая зима в Украине: что волновало киевлян?
Эта зима стала для американского репортера первой в Киеве. По его словам, она была одной из самых тяжелых за всю войну в Украине. Говорит, что в его квартире не было отопления.
Журналист из США в течение длительного времени записывал истории киевлян в "Пунктах несокрушимости" и палатках по всему городу. Он сделал вывод, что люди больше всего сосредотачивались на атаках вражеских БпЛА, а также проблемах в энергетике и поврежденных объектов инфраструктуры.
"То, что тогда особенно задело и очень меня расстроило,это как некоторые из этих проблем влияют на семьи и их повседневную жизнь. Мы обычно думаем о самой войне, но я много общался с семьями, которые никого из-за боевых действий не потеряли, однако из-за закрытия школ зимой они не имели возможности оставить детей под присмотром. Поэтому приходилось оставаться дома, что нарушало их рабочий распорядок", – рассказал Стретч.
Он объяснил, что для того, чтобы понять, как украинцы на самом деле живут эти четыре года полномасштабной войны, ему было интересно приехать в Украину как раз незадолго до начала зимнего сезона. По его словам, некоторые из тех, с кем он общался в январе – феврале и кто очень трудно справлялся с реалиями этой тяжелой зимы, сейчас с наступлением весны оправился и живет гораздо лучше.
Зима в Вашингтоне и Киеве: в чем главное отличие?
Эйдан Стретч родился в Вашингтоне. Там бывает очень холодно, как и в Украине. Но, со слов репортера, разница в том, что в США в квартирах есть тепло– и электроснабжение круглосуточно.
Моей семье было холодно на улице, но ей не приходилось спать в зимних куртках или под тяжелыми одеялами, как это делало большинство людей в Украине,
– подчеркнул Стретч.
Реакция семьи на решение приехать в Киев
Американский репортер рассказал, что его мама была раньше в Украине, она юрист. В начале 2010 года преподавала право в Киеве и Харькове. Этот опыт навсегда оставил у нее восхищение украинским народом и их государством. Как только он решил приехать в Украину, мать его поддержала, хотя конечно волновалась за безопасность своего сына.
Она занимается тем, что происходит здесь. После полученного опыта в Украине у нее появилось много украинских друзей,
– поделился Стретч.
Подытоживая, журналист из США рассказал, что отношение его семьи к американскому лидеру и оценка его действий – неоднозначны и меняются ежедневно, как и у большинства американцев. Он честно признался, что его родители не являются сторонниками действующего президента Дональда Трампа.
Как столица переживала зиму 2025 – 2026?
В начале января Россия обстреляла Киев. В результате атаки столица осталась без света, отопления, воды. ДТЭК тогда применял аварийные отключения электроэнергии. В городе развернули 18 мобильных котельных, чтобы подать тепло в медицинские учреждения. Для людей открыли более 1200 "Пунктов несокрушимости".
Впоследствии враг снова ударил по столице. В частности, 20 января в Киеве были перебои с теплоснабжением, без отопления тогда оставалось более 5 600 домов и почти 60% абонентов Киева были без света.
В январе из-за сложной ситуации в Киеве из города выехали 600 тысяч жителей. Тогда городской голова столицы Виталий Кличко призвал людей по возможности на период проведения ремонтных работ переехать временно жить в другие населенные пункты, где хотя бы было отопление, ведь температура наружного воздуха в то время достигала –15 градусов.