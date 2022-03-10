Об этом в эфире 24 канала сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник. Он рассказал, откуда сложнее всего эвакуировать население.
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В Гостомеле практически нет дорог
Самая трудная ситуация в Гостомеле – люди просто идут пешком, поскольку там практически нет дорог. Мы уже забираем их в районе Бучи. Сейчас оттуда уехать очень сложно,
– заявил Поворозник.
Он подчеркнул, что каждый день они прилагают все усилия, чтобы забрать население из опасных точек. Также Поворозник надеется, что завтра согласуют коридоры, и они постараются туда доехать.
Поворозник рассказал, откуда тяжелее всего эвакуировать людей: смотрите видео