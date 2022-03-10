Про це в ефірі 24 каналу повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. Він розповів, звідки найскладніше евакуювати населення.
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У Гостомелі практично немає доріг
Найважча ситуація в Гостомелі – люди просто йдуть пішки, оскільки там практично немає доріг. А ми вже забираємо їх у районі Бучі. Зараз звідти виїхати дуже складно,
– заявив Поворозник.
Він наголосив, що кожен день вони докладають усіх зусиль, аби забрати населення з небезпечних точок. Також Поворозник сподівається, що завтра узгодять коридори, й вони намагатимуться туди доїхати.
Поворозник розповів, звідки найважаче евакуювати людей: дивіться відео
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