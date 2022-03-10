Зазначається, що зараз ведуться активні вуличні бої, а також йде ведеться боротьба з диверсійними групами.

До теми: Ірпінь, Буча, Гостомель, Бородянка: адреси для евакуації на Київщині від ОВА

Список найбільш небезпечних напрямків Київщини:

Житомирська траса;

Буча – Ірпінь – Гостомель;

Макарів;

північ Вишгородського району.

На території деяких населених пунктів Баришівської, Калитянської та Великодимерської територіальних громад Броварського району ведуться бої.

Окупанти продовжують накопичувати війська та техніку. Російські загарбники обстрілюють житлові масиви та критичну інфраструктуру.

Наразі оголошують постійні тривоги можливого авіанальоту майже по всій Київській області.

Також, повідомляється, що в усіх районах Київщини йде боротьба з диверсійними групами.

Нагадуємо, сьогодні планується проведення евакуація населення через гуманітарні коридори з Бучі, Ірпіня, Гостомеля та Бородянки. Важливим є те, що гуманітарна допомога направиться у всі 7 районів Київщини.

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