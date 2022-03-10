Отмечается, что сейчас ведутся активные уличные бои, а также идет борьба с диверсионными группами.

К теме Ирпень, Буча, Гостомель, Бородянка: адреса для эвакуации в Киевской области от ОВА

Список самых опасных направлений Киевщины:

Житомирская трасса;

Буча – Ирпень – Гостомель;

Макаров;

север Вышгородского района.

На территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской и Великодымерской территориальных общин Броварского района ведутся бои.

Оккупанты продолжают накапливать войска и технику. Российские захватчики обстреливают жилые массивы и критическую инфраструктуру.

В настоящее время объявляют постоянные тревоги возможного авианалета почти по всей Киевской области.

Также сообщается, что во всех районах Киевщины идет борьба с диверсионными группами.

Напомним, сегодня планируется проведение эвакуации населения через гуманитарные коридоры из Бучи, Ирпеня, Гостомеля и Бородянки. Важно то, что гуманитарная помощь направится во все 7 районов Киевщины.

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