Об этом в эфире 24 канала рассказал депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам безопасности Федор Вениславский. Он отметил, что оккупанты установили для себя несколько городов-целей в Украине.
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Ситуация в горячих точках контролируемая, – Вениславский
"Конечно, наиболее жесткая ситуация на сегодня – это Слобожанское, Юго-Восточное направление. На Южном, разумеется, их целями являются Одесса, Николаев", – сказал Федор Вениславский.
Среди целей российских захватчиков – Харьков. На Востоке наши ВСУ ведут борьбу с врагом в Донецкой и Луганской областях.
Это наиболее горячие точки, но там ситуация контролируемая,
– заявил Вениславский.
Депутат подчеркнул, что оборона Одессы очень мощная как со стороны моря, так и с суши. Наши силы сосредоточены и на Черниговском направлении.
К сожалению, из-за предателей временно потерян Изюм, для оккупантов это важный город, потому что теперь они пытаются действовать по направлению на Славянск. В целом украинские защитники демонстрируют, что умеют бить врага и дальше, по словам Вениславского, будет "интереснее".
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