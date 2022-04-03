Об этом в эфире 24 канала рассказал депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам безопасности Федор Вениславский. Он отметил, что оккупанты установили для себя несколько городов-целей в Украине.

Обратите внимание Оккупанты ослабляют свои позиции в районе Изюма и концентрируют силы в направлении Донбасса

Ситуация в горячих точках контролируемая, – Вениславский

"Конечно, наиболее жесткая ситуация на сегодня – это Слобожанское, Юго-Восточное направление. На Южном, разумеется, их целями являются Одесса, Николаев", – сказал Федор Вениславский.

Среди целей российских захватчиков – Харьков. На Востоке наши ВСУ ведут борьбу с врагом в Донецкой и Луганской областях.

Это наиболее горячие точки, но там ситуация контролируемая,

– заявил Вениславский.

Депутат подчеркнул, что оборона Одессы очень мощная как со стороны моря, так и с суши. Наши силы сосредоточены и на Черниговском направлении.

К сожалению, из-за предателей временно потерян Изюм, для оккупантов это важный город, потому что теперь они пытаются действовать по направлению на Славянск. В целом украинские защитники демонстрируют, что умеют бить врага и дальше, по словам Вениславского, будет "интереснее".

Заметьте – Вениславский о взрывах в Белгороде: смотрите видео