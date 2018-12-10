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      Самая быстрая спецоперация в истории НАБУ: как поймали директора-миллионера

      Дело детектива 69 Читати новину українською

      По данным следствия, директор государственного Института агроэкологии и природопользования Орест Фурдычко требовал 500 тысяч долларов взятки. Как детективы НАБУ провели самую быструю антикоррупционную спецоперацию и задержали на горячем бывшего чиновника – в программе "Дело детектива" с Александрой Дрик рассказал детектив Национального антикоррупционного бюро Александр.

      – Институт агроэкологии и природопользования является составляющей Национальной академии аграрных наук, осуществляющий исследования на заказ нашего государства. Однако у этого института есть очень ценный ресурс – украинская земля, что находится в его ведении. Со своей стороны, Орест Фурдычко требовал взятку за то, чтобы не мешать законной деятельности частного предприятия.

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      – Как установлено следствием, между предприятием и Институтом агроэкологии НААН Украины заключен договор о совместной деятельности. Согласно с ним, на земле института частное предприятие строит жилой комплекс и отдельные нежилые сооружения, содержат лаборатории и другие помещения.

      – Зато институт, кроме денег, получил в пользование еще и семь паркомест и некоторые нежилые помещения. Однако Фурдычко считал, что этого вознаграждения недостаточно, поэтому начал требовать взятку в размере пол миллиона долларов, а также две квартиры. Стоит отметить, что во время обыска кабинета фигуранта дела он пытался договориться с детективами НАБУ.

      Статки Ореста Фурдичко та його дружини

      Состояние Ореста Фурдычко и его жены

      – Орест вместе со своей женой работает в Институте агроэкологии, однако их доходам могут позавидовать многие успешные бизнесмены, ведь только по официальной декларации, они обладают девятью квартирами, двумя жилыми домами, гаражом, двумя нежилыми помещениями, дачным домом, восемью земельными участками, а также в 2014 году семья имела четыре автомобиля BMW X5 и три Nissan.

      Доходи і грошові активи Ореста Фурдичко

      Доходы и денежные активы Ореста Фурдичко

      – Декларация директора института исследовалась НАБУ, нами было предоставлено ходатайство в суд. В результате суд наложил арест на все имущество Ореста Фурдычко. В случае обвинительного приговора у него конфискуют свыше 18 миллионов гривен.

      Теги: Новости Украины НАБУ Расследования Коррупция Деньги Дело детектива
      Источник: 24 канал
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