Найшвидша спецоперація в історії НАБУ: як впіймали директора-мільйонера

За даними слідства, директор державного Інституту агроекології та природокористування Орест Фурдичко вимагав 500 тисяч доларів хабара. Як детективи НАБУ провели найшвидшу антикорупційну спецоперацію і затримали на гарячому колишнього високопосадовця – у програмі "Справа детектива" з Олександрою Дрік розповів детектив Національного антикорупційного бюро Олександр.

– Інститут агроекології та природокористування є складовою Національної академії аграрних наук, який здійснює дослідження на замовлення нашої держави. Проте у цього інституту є дуже цінний ресурс – українська земля, що знаходиться у його віданні. Зі свого боку, Орест Фурдичко вимагав хабар за те, аби не заважати законній діяльності приватного підприємства.

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– Як встановлено слідством, між підприємством та Інститутом агроекології НААН України укладений договір про спільну діяльність. Згідно з ним, на землі інституту приватне підприємство будує житловий комплекс та окремі нежитлові споруди, що містять лабораторії та інші приміщення.

– Натомість інститут, окрім грошей, отримав у користування ще й сім паркомісць та деякі нежитлові приміщення. Проте Фурдичко вважав, що цієї винагороди недостатньо, тому почав вимагати хабар у розмірі пів мільйона доларів, а також дві квартири. Варто зазначити, що під час обшуку кабінету фігуранта справи він намагався домовитися з детективами НАБУ.



Статки Ореста Фурдичко та його дружини

– Орест разом зі своєю дружиною працює в Інституті агроекології, проте їхнім статкам можуть позаздрити успішні бізнесмени, адже лише, за офіційною декларацією, вони володіють дев'ятьма квартирами, двома житловими будинками, гаражем, двома нежитловими приміщеннями, дачним будинком, вісьмома земельними ділянками, а також у 2014 році родина мала чотири автомобілі BMW X5 та три Nissan.



Доходи та грошові активи Ореста Фурдичко

– Декларація директора інституту досліджувалась НАБУ, нами було надано клопотання до суду. В результаті суд наклав арешт на все майно Ореста Фурдичка. У випадку обвинувального вироку у нього конфіскують понад 18 мільйонів гривень.