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      Найшвидша спецоперація в історії НАБУ: як впіймали директора-мільйонера

      Справа детектива 398 Читать новость на русском

      За даними слідства, директор державного Інституту агроекології та природокористування Орест Фурдичко вимагав 500 тисяч доларів хабара. Як детективи НАБУ провели найшвидшу антикорупційну спецоперацію і затримали на гарячому колишнього високопосадовця – у програмі "Справа детектива" з Олександрою Дрік розповів детектив Національного антикорупційного бюро Олександр.

      – Інститут агроекології та природокористування є складовою Національної академії аграрних наук, який здійснює дослідження на замовлення нашої держави. Проте у цього інституту є дуже цінний ресурс – українська земля, що знаходиться у його віданні. Зі свого боку, Орест Фурдичко вимагав хабар за те, аби не заважати законній діяльності приватного підприємства.

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      – Як встановлено слідством, між підприємством та Інститутом агроекології НААН України укладений договір про спільну діяльність. Згідно з ним, на землі інституту приватне підприємство будує житловий комплекс та окремі нежитлові споруди, що містять лабораторії та інші приміщення.

      – Натомість інститут, окрім грошей, отримав у користування ще й сім паркомісць та деякі нежитлові приміщення. Проте Фурдичко вважав, що цієї винагороди недостатньо, тому почав вимагати хабар у розмірі пів мільйона доларів, а також дві квартири. Варто зазначити, що під час обшуку кабінету фігуранта справи він намагався домовитися з детективами НАБУ. 

      Статки Ореста Фурдичко та його дружини
      Статки Ореста Фурдичко та його дружини

      – Орест разом зі своєю дружиною працює в Інституті агроекології, проте їхнім статкам можуть позаздрити успішні бізнесмени, адже лише, за офіційною декларацією, вони володіють дев'ятьма квартирами, двома житловими будинками, гаражем, двома нежитловими приміщеннями, дачним будинком, вісьмома земельними ділянками, а також у 2014 році родина мала чотири автомобілі BMW X5 та три Nissan.

      Доходи і грошові активи Ореста Фурдичко
      Доходи та грошові активи Ореста Фурдичко

      – Декларація директора інституту досліджувалась НАБУ, нами було надано клопотання до суду. В результаті суд наклав арешт на все майно Ореста Фурдичка. У випадку обвинувального вироку у нього конфіскують понад 18 мільйонів гривень.

      Теги: Новини України Справа детектива Гроші Корупція Розслідування НАБУ
      Джерело: 24 канал
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