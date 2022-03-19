Служба безопасности Украины опубликовала очередной перехваченный разговор захватчика со своей семьей. На этот раз тот жаловался, что россияне сами стреляют в себя, чтобы попасть в больницу. И таким образом не только избежать боя с украинской армией, но и вообще выжить. Ибо приходится прятаться в окопах без еды, воды и оружия.

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"Сами-себя поху***ли, бл*дь. Мы же, как зайцы, бегаем, бл*дь, по минному полю. Спим в окопах, бл*дь", - жалуется оккупант.

Жена захватчика советует ему сломать себе ногу, чтобы попасть в больницу и не воевать.

Следует добавить, что это не первый подобный зафиксированный случай. До этого еще один оккупант звонил домой и рассказывал, что они ищут "украинские патроны", чтобы получить ранения и не воевать.

Перехваченный разговор оккупанта с женой с советом получить травму