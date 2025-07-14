Ее хозяин, украинский защитник с позывным "Патрик", рассказал историю непоседливого зверька. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 65 отдельную механизированную бригаду.

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Как самка енота стала талисманом подразделения?

Молли всего несколько месяцев, но за это короткое время она успела превратиться в своеобразный талисман подразделения – симпатичный и счастливый.

Военный "Патрик" и "сержантка Молли" / Фото 65 ОМБр

Наш комбат назвал ее сержант Молли, поскольку она исправно выполняет свои служебные обязанности по обеспечению психологической разгрузки наших ребят!

– говорит "Патрик".

Он добавляет, что, когда "сержантка Молли" лично провожает бойцов, которые идут на позиции, а потом и встречает их, ребята считают, что все будет хорошо.

Отметим, что животные также страдают от российской агрессии. Ранее в Киеве кот провел несколько дней под завалами после российской атаки. К счастью, его нашли сотрудники ДТЭК, но пушистик сбежал. Впоследствии кота разыскали волонтеры и отвезли к ветеринару.