Її господар, український захисник із позивним "Патрік", розповів історію непосидючого звірятка. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 65 окрему механізовану бригаду.

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Як самка єнота стала талісманом підрозділу?

Моллі лише кілька місяців, але за цей короткий час вона встигла перетворитися на своєрідний талісман підрозділу – симпатичний та щасливий.

Військовий "Патрік" та "сержантка Моллі" / Фото 65 ОМБр

Наш комбат назвав її сержантка Моллі, оскільки вона справно виконує свої службові обов'язки щодо забезпечення психологічного розвантаження наших хлопців!

– каже "Патрік".

Він додає, що, коли "сержантка Моллі" особисто проводжає бійців, які йдуть на позиції, а потім і зустрічає їх, хлопці вважають, що все буде гаразд.

Зазначимо, що тварини також страждають від російської агресії. Раніше у Києві кіт провів кілька днів під завалами після російської атаки. На щастя, його знайшли співробітники ДТЕК, але пухнастик втік. Згодом кота розшукали волонтери та відвезли до ветеринара.