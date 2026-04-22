Обсудим ключевые вопросы: Зеленский сказал, что ожидает от саммита ЕС

Завтра, 23 апреля, состоится саммит с участием европейских лидеров. Ключевые вопросы, которые Киев планирует обсуждать – разблокирование кредита в 90 миллиардов евро и принятие 20-го санкционного пакета против России.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал во время общения с журналистами.

Смотрите также Главное, чтобы не "Путинленд", – Зеленский ответил на слухи о переименовании Донбасса

Какие вопросы обсудят на саммите в ЕС?

По словам президента, ключевой вопрос для Киева – это это пакет финансовой поддержки от Евросоюза в размере 90 миллиардов евро.

Процедура разблокирования уже началась, впрочем, окончательные решения ожидаются в ближайшее время.