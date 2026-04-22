Про це президент Володимир Зеленський розповів під час спілкування з журналістами.

Які питання обговорять на саміті у ЄС?

За словами президента, ключове питання для Києва – це пакет фінансової підтримки від Євросоюзу у розмірі 90 мільярдів євро.

Процедура розблокування вже розпочалася, втім, остаточні рішення очікуються вже завтра, 23 квітня.

Зеленський підкреслив важливість ухвалення 20-го санкційного пакета проти Росії, зазначивши, що вирішальним є їхня ефективність та швидкість запровадження.

Питання не в кількості пакетів, питання в їх якості, ну і в термінах,

– зауважив президент.

Він висловив сподівання щодо позитивного вирішення цього питання найближчим часом.

Також глава держави акцентував на ще одному важливому питанні – євроінтеграції України. За його словами, Київ розраховує на відкриття переговорних кластерів та поглибленні співпраці із європейськими партнерами в межах цієї теми.