Про це президент України сказав у розмові із журналістами, передає 24 Канал.

Що сказав Зеленський стосовно "Донніленду"?

Володимир Зеленський наголосив, що під час його переговорів з американською стороною він не використовує інших термінів, аніж "Донецька область", "Луганська область", "Донбас", "територія України".

"Інших термінів немає, відповідно є документи, в яких все це зазначено", – сказав український лідер.

Стосовно інших назв президент зауважив, що не може коментувати будь-які діалоги різного характеру між сторонами.

На мій погляд, головне, щоб Донецька область, Луганська область – залишалась українською землею, так воно і є. Щоб не було "Путінленд". Ось це мені здається найголовніше,

– резюмував Зеленський.

До речі, голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк в етері 24 Каналу зазначив, що ситуація із "Доннілендом" – це політичний тролінг, кринж. Українська сторона, на думку експерта, однозначно точно розуміє, що вона ніколи не піде на те, щоб віддати частину Донбасу росіянам.

Звідки взялася інформація про "Донніленд"?