Голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк у розмові з 24 Каналом висловив своє бачення того, чому українська сторона могла виступити з ініціативою перейменування частини Донбасу на честь президента США. Він оцінив подальші перспективи мирних перемовин зі Сполученими Штатами.

Чому мирні переговори не принесли результатів?

"Це політичний тролінг, крінж. Цей процес дійшов вже до такої межі, коли всі починають жартувати. Ситуація просто абсурдна, тому обговорювати щось серйозно немає жодного сенсу", – впевнений Романюк.

Українська сторона, на його думку, однозначно точно розуміє, що вона ніколи не піде на те, щоб віддати частину Донбасу росіянам.

"При цьому, зокрема трампівські маріонетки Стів Віткофф та Джаред Кушнер відпрацьовують кремлівський порядок денний щодо України, тиснучи, залякуючи і припиняючи постачання зброї Україні", – наголосив він.

Варто знати. Віцепрезидент США Джей Ді Венс виступив із заявою про те, що завжди виступав проти виділення військової допомоги для України. Він і досі дотримується такої думки, водночас Європа, за його словами, може закуповувати зброю США та передавати її Україні. Радник Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, що такі заяви суперечать геополітичному баченню місця США у світі, зокрема, їхньому "домінуванню, репутації на зовнішніх ринках" та цінностям, на яких "базується концепція американської ідеї".

На тлі того, що американська влада припинила військову допомогу Україні і пишається цим, 70% американців цілком підтримують Київ і згодні з тим, щоб США допомагало українцям під час російсько-української війни. І це відбувається, коли Республіканська партія втрачає підтримку серед громадян США.

Хоча Сполучені Штати майже півтора року блокують військову допомогу Україні, вона не капітулювала на російських умовах, а продовжує стояти і оборонятися. Це відбувається завдяки безпрецедентній допомозі європейських країн,

– підкреслив голова громадської організації "Україна в НАТО".

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни ЄС – НАТО сумарно дадуть Києву близько 60 мільярдів євро у 2026 році. Окрім тих 30 мільярдів, які Україна ще має отримати з 90 мільярдів кредитного пакета від Євросоюзу.

Рішення щодо розблокування цих коштів має бути ухвалене 22 квітня під час зустрічі у Люксембурзі міністрів закордонних справ країн ЄС. Раніше Угорщина, коли її очолював Віктор Орбан, заблокувала надання Києву цього кредиту. Також може бути ухвалення рішення щодо 20 пакету санкцій проти Росії.

Якщо ж не вдасться це зробити, тоді, за словами Юрія Романюка, потрібно буде чекати коли Петер Мадяр сформує новий уряд в Угорщині, стане повноправним прем'єр-міністром і тоді урядова угорська делегація, імовірно, проголосує за надання Україні цього кредиту. Але це станеться, можливо, наприкінці травня – початку червня 2026 року.

Що відомо про ініціативу щодо перейменування частини Донбасу на "Донніленд"?