Председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк в разговоре с 24 Каналом высказал свое видение того, почему украинская сторона могла выступить с инициативой переименования части Донбасса в честь президента США. Он оценил дальнейшие перспективы мирных переговоров с Соединенными Штатами.

Почему мирные переговоры не принесли результатов?

"Это политический троллинг, кринж. Этот процесс дошел уже до такого предела, когда все начинают шутить. Ситуация просто абсурдная, поэтому обсуждать что-то серьезно нет никакого смысла", – уверен Романюк.

Украинская сторона, по его мнению, однозначно точно понимает, что она никогда не пойдет на то, чтобы отдать часть Донбасса россиянам.

"При этом, в частности трамповские марионетки Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отрабатывают кремлевскую повестку дня в отношении Украины, давя, запугивая и прекращая поставки оружия Украине", – подчеркнул он.

Стоит знать. Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил с заявлением о том, что всегда выступал против выделения военной помощи для Украины. Он до сих пор придерживается такого мнения, одновременно Европа, по его словам, может закупать оружие США и передавать его Украине. Советник Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что такие заявления противоречат геополитическому видению места США в мире, в частности, их "доминированию, репутации на внешних рынках" и ценностям, на которых "базируется концепция американской идеи".

На фоне того, что американская власть прекратила военную помощь Украине и гордится этим, 70% американцев полностью поддерживают Киев и согласны с тем, чтобы США помогало украинцам во время российско-украинской войны. И это происходит, когда Республиканская партия теряет поддержку среди граждан США.

Хотя Соединенные Штаты почти полтора года блокируют военную помощь Украине, она не капитулировала на российских условиях, а продолжает стоять и обороняться. Это происходит благодаря беспрецедентной помощи европейских стран,

– подчеркнул председатель общественной организации "Украина в НАТО".

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны ЕС – НАТО суммарно дадут Киеву около 60 миллиардов евро в 2026 году. Кроме тех 30 миллиардов, которые Украина еще должна получить из 90 миллиардов кредитного пакета от Евросоюза.

Решение о разблокировании этих средств должно быть принято 22 апреля во время встречи в Люксембурге министров иностранных дел стран ЕС. Ранее Венгрия, когда ее возглавлял Виктор Орбан, заблокировала предоставление Киеву этого кредита. Также может быть принято решение о 20 пакете санкций против России.

Если же не удастся это сделать, тогда, по словам Юрия Романюка, нужно будет ждать когда Петер Мадьяр сформирует новое правительство в Венгрии, станет полноправным премьер-министром и тогда правительственная венгерская делегация, вероятно, проголосует за предоставление Украине этого кредита. Но это произойдет, возможно, в конце мая – начале июня 2026 года.

Что известно об инициативе по переименованию части Донбасса в "Донниленд"?