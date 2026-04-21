Впрочем, эта идея так и не была реализована из-за разногласий между Киевом и Москвой. Об этом пишет The New York Times.

Что известно о создании полуавтономной зоны?

Во время переговоров по завершению войны Украина предлагала нестандартный подход к урегулированию ситуации на Донбассе – создание полуавтономной территории, которая функционировала бы по аналогии с "моделью Монако". Речь шла о демилитаризованной или экономически свободной зоне, которая не находилась бы под полным контролем ни Украины, ни России.

Такая территория могла получить особый статус и стать своеобразным “микрогосударством” с экономическими преференциями. Рассматривалась возможность развития региона как оффшорной или специальной экономической зоны, что могло бы стимулировать инвестиции и восстановление.

Украинцы рассматривали вариант создания полуавтономной территории, которая бы функционировала как экономическая зона с особыми условиями, подобно Монако,

– отмечает издание со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.

В то же время эта идея была частью более широкого пакета предложений, который включал также создание демилитаризованной зоны. Украина отмечала, что такой формат позволил бы избежать полной потери территорий и одновременно снизить риски дальнейшей эскалации.

Другой параллельной концепцией было неформальное название "Донниленд", которое использовалось во время обсуждений и должно было привлечь внимание американской стороны. Оно символизировало территорию, которая могла бы стать результатом дипломатического компромисса и получить международную поддержку.

"Идея заключалась в том, чтобы создать пространство, которое не контролируется ни одной из сторон полностью, но одновременно обеспечивает стабильность и экономическое развитие", – объясняют собеседники NYT.

Впрочем, несмотря на определенную гибкость в подходах, стороны не смогли прийти к согласию. Россия настаивала на полном контроле над Донбассом, тогда как Украина отказывалась от любых решений, которые могли бы поставить под угрозу ее суверенитет.

В результате переговоры относительно будущего этой части региона зашли в тупик, а идеи вроде "модели Монако" остались лишь на уровне обсуждений и не были закреплены в официальных документах.

"Донниленд" вместо Донбасса: что известно?