Втім, ця ідея так і не була реалізована через розбіжності між Києвом і Москвою. Про це пише The New York Times.

Що відомо про створення напівавтономної зони?

Під час переговорів щодо завершення війни Україна пропонувала нестандартний підхід до врегулювання ситуації на Донбасі – створення напівавтономної території, яка функціонувала б за аналогією до "моделі Монако". Йшлося про демілітаризовану або економічно вільну зону, яка не перебувала б під повним контролем ні України, ні Росії.

Така територія могла отримати особливий статус і стати своєрідною “мікродержавою” з економічними преференціями. Розглядалася можливість розвитку регіону як офшорної або спеціальної економічної зони, що могло б стимулювати інвестиції та відновлення.

Українці розглядали варіант створення напівавтономної території, яка б функціонувала як економічна зона з особливими умовами, подібно до Монако,

– зазначає видання з посиланням на джерела, обізнані з переговорами.

Водночас ця ідея була частиною ширшого пакета пропозицій, який включав також створення демілітаризованої зони. Україна наголошувала, що такий формат дозволив би уникнути повної втрати територій і водночас знизити ризики подальшої ескалації.

Іншою паралельною концепцією була неформальна назва "Донніленд", яка використовувалася під час обговорень і мала привернути увагу американської сторони. Вона символізувала територію, що могла б стати результатом дипломатичного компромісу та отримати міжнародну підтримку.

"Ідея полягала в тому, щоб створити простір, який не контролюється жодною зі сторін повністю, але водночас забезпечує стабільність і економічний розвиток", – пояснюють співрозмовники NYT.

Втім, попри певну гнучкість у підходах, сторони не змогли дійти згоди. Росія наполягала на повному контролі над Донбасом, тоді як Україна відмовлялася від будь-яких рішень, які могли б поставити під загрозу її суверенітет.

У результаті переговори щодо майбутнього цієї частини регіону зайшли в глухий кут, а ідеї на кшталт "моделі Монако" залишилися лише на рівні обговорень і не були закріплені в офіційних документах.

"Донніленд" замість Донбасу: що відомо?