Украина остается одной из главных тем на повестке дня. В своем письме-приглашении президент Европейского совета Шарль Мишель написал, что европейским лидерам следует обратить внимание на конкретные способы ускорения предоставления военной поддержки и активизировать дипломатическую работу, чтобы ускорить справедливый мир.

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Европейский чиновник офф рекордс рассказал 24 Каналу, что лидеры не устают продолжать оказывать помощь Украине.

"Я думаю, что мы говорим о долгосрочных усилиях. К сожалению, должен так говорить, потому что конфликт продолжается. Однако я не почувствовал никакой усталости со стороны стран-членов ЕС. Ближний Восток приобретает большее измерение, потому что там кризис, и он требует внимания лидеров", – сказал чиновник.

По словам собеседника, лидеры продолжат работу над замороженными российскими активами. Еще одним важным вопросом во время саммита, в том числе и для Украины, станет пересмотр долгосрочного бюджета ЕС (MFF) на 2021 – 2027 годы. Европарламент уже проголосовал за включение в бюджет финансового инструмента Ukrainian Facility, который составит 50 млрд евро на четыре года. Впрочем, окончательное решение может быть принято на заседании Европейского совета в декабре.

Высокопоставленный чиновник рассказал, что завтра на заседание приедет и новоназначенный премьер Словакии Роберт Фицо. Впрочем, в кулуарах ЕС пока не знают, какое влияние на дискуссии будет иметь пророссийский политик и присоединится ли он к антиукраинскому лагерю Орбана.

На условиях анонимности европейский чиновник отметил, что до сих пор ЕС достигал единства по вопросам Украины. В Брюсселе надеюсь сохранить это единство.

"Я помню шестой пакет санкций, когда все говорили, что это невозможно – запретить поставки нефти по трубопроводам и морские перевозки, но мы в конце концов справились с этим. Поэтому продолжим работать. Я знаю, что иногда у нас разные взгляды, порой очень откровенные извне, но мы будем продолжать делать нашу работу, чтобы создать единство", – сказал собеседник.

