Об этом рассказал высокопоставленный чиновник ЕС "офф рекордс", сообщает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Чего ожидать от саммита в Брюсселе

В первый день саммита европейские лидеры будут обедать с генеральным секретарем ООН Антонием Гуттеришем. Поддержка Черноморской зерновой инициативы станет одним из вопросов, который обсудят вместе с главой ООН.

Во второй половине дня Президент Украины Владимир Зеленский выступит перед евролидерами с обращением, но в онлайн-формате по видеосвязи.

Основной месседж по Украине, по моему мнению, состоит из трех частей: сообщение о срочности, сообщение об интенсивности нашей поддержки и сообщение о решимости,

– сказал дипломат, ознакомленный с подготовкой саммита ЕС.

Лидеры приветствуют решение Совета ЕС выделить 5 миллиардов евро на военную помощь Украине.

Другой сложной дискуссией станет использование доходов от замороженных российских активов. Еврокомиссия завтра представит соответствующее предложение. Впрочем, ожидать решений от лидеров не стоит потому, что за 24 часа они не смогут провести анализ.

За кулисами шли дебаты о том, как использовать эти деньги. (...) Мы видим, что большинство просит использовать эти деньги в рамках Европейского фонда мира потому, что механизм известен, он был эффективным и с точки зрения сроков, он работает,

– поделился собеседник.

Он не уверен, что на этой неделе лидеры смогут завершить эту дискуссию. Во время саммита ЕС также обсудят санкции против России и их обход в третьих странах. Европейские страны работают над этим вопросом вместе с партнерами.

Существует также вопрос относительно наших собственных компаний и дочерних предприятий, которые мы имеем за рубежом в третьих странах, как мы можем убедиться, что компании не делают чего-то, что не может быть приемлемым,

– рассказал дипломат.

Ранее мы сообщали, что решение об официальном открытии переговоров по вступлению Украины в ЕС может быть принято до конца июня. Во время саммита в Брюсселе этот вопрос не будет подниматься.