Про це розповів високопосадовець ЄС "офф рекордс", повідомляє кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.

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Чого очікувати від саміту в Брюсселі

У перший день саміту європейські лідери матимуть обід із генеральним секретарем ООН Антонієм Гуттерішем. Підтримка Чорноморської зернової ініціативи стане одним із питань, яке обговорять разом з очільником ООН.

У другій половині дня Президент України Володимир Зеленський виступить перед євролідерами зі зверненням, але в онлайн-форматі по відеозв’язку.

Основний меседж щодо України, на мою думку, складається з трьох частин: повідомлення про терміновість, повідомлення про інтенсивність нашої підтримки та повідомлення про рішучість,

– сказав дипломат, ознайомлений із підготовкою саміту ЄС.

Лідери привітають рішення Ради ЄС виділити 5 мільярдів євро на військову допомогу Україні.

Іншою складною дискусією стане використання прибутків від заморожених російських активів. Єврокомісія завтра представить відповідну пропозицію. Втім, очікувати рішень від лідерів не варто тому, що за 24 години вони не зможуть провести аналіз.

За лаштунками точилися дебати про те, як використовувати ці гроші. (...) Ми бачимо, що більшість просить використати ці гроші в рамках Європейського фонду миру тому, що механізм відомий, він був ефективним і з погляду термінів, він працює,

– поділився співрозмовник.

Він не впевнений, що цього тижня лідери зможуть завершити цю дискусію. Під час саміту ЄС також обговорять санкції проти Росії та їхній обхід в третіх країнах. Європейські країни працюють над цим питанням разом із партнерами.

Існує також питання щодо наших власних компаній і дочірніх підприємств, які ми маємо за кордоном у третіх країнах, як ми можемо переконатися, що компанії не роблять чогось, що не може бути прийнятним,

– розповів дипломат.

Раніше ми повідомляли, що рішення щодо офіційного відкриття переговорів щодо вступу України в ЄС може бути прийнято до кінця червня. Під час саміту у Брюсселі це питання не підійматиметься.