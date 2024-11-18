Об этом 24 Каналу рассказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что гуманитарные аспекты полномасштабной войны в Украине обсуждаются на разных уровнях. Тут идет сотрудничество как с дружественными странами, так и с "нейтральными". Хотя трудно понять, как можно быть на "нейтральной стороне", когда идет явная захватническая война.

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Будет ли Украина на G20

Как отметил Подоляк, Украина будет определенным образом представлена на G20. Но пока без деталей. Наше государство работает над гуманитарными аспектами и на G20, и на G7 и т.п.

Активно привлечены "нейтральные" страны. Это и Катар, и Индия, и Турция. Это касается возвращения депортированных детей, возвращения тел погибших, процессов обмена пленными. В том числе и возвращение гражданских пленных и так далее,

– сказал Подоляк.

К этим процессам также активно вовлечен Ватикан. Такие обсуждения идут круглосуточно. В частности они будут и на G20.

Несмотря на это, странно видеть, как Россия участвует в саммите G20. Страна-агрессор продолжает разрушать международное право, но ее все равно принимают. Нужно жестче вести себя в отношении России.

Россия, Северная Корея и Иран уже объединились в стратегический альянс. Там также неформально находятся некоторые другие страны. Они хотят достигать целей через насилие. Все же международные институты должны осознать это и по-другому себя вести в отношении России,

– подчеркнул Подоляк.