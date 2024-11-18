Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що гуманітарні аспекти повномасштабної війни в Україні обговорюються на різних рівнях. Тут йде співпраця як з дружніми країнами, так і з "нейтральними". Хоча важко зрозуміти, як можна бути на "нейтральному боці", коли йде явна загарбницька війна.

До теми Схема не нова: чому на саміт G20 їде Лавров, а не Путін

Чи буде Україна на G20

Як наголосив Подоляк, Україна буде певним чином представлена на G20. Але поки без деталей. Наша держава працює над гуманітарними аспектами і на G20, і на G7 тощо.

Активно залучені "нейтральні" країни. Це і Катар, і Індія, і Туреччина. Це стосується повернення депортованих дітей, повернення тіл загиблих, процесів обміну полоненими. Зокрема й повернення цивільних полонених і так далі,

– сказав Подоляк.

До цих процесів також активно залучений Ватикан. Такі обговорення йдуть цілодобово. Зокрема вони будуть і на G20

Попри це, дивно бачити, як Росія бере участь у саміті G20. Країна-агресорка продовжує руйнувати міжнародне право, але її все одно приймають. Потрібно жорсткіше поводитися щодо Росії.

Росія, Північна Корея та Іран вже об'єдналися в стратегічний альянс. Там також неформально перебувають деякі інші країни. Вони хочуть досягати цілей через насилля. Все ж таки міжнародні інституції мали б усвідомити це та по-іншому себе поводити щодо Росії,

– підкреслив Подоляк.