Політолог Андрій Вігірінський зауважив 24 Каналу, що очікувань від саміту G20 поки немає ніяких. Рішення не будуть кардинальними, а питання, які були у порядку денному, там само й залишаються вже третій рік поспіль.

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Чого очікувати від саміту

Учасники G20 велику увагу приділяють проблемам клімату, глобальним трансформаціям енергетичних ресурсів, палива, відновлювальних джерел енергії. Враховуючи, що схожі питання недавно обговорювали в Азербайджані, це буде 5 саміт, де порядок денний практично однаковий.

Загалом так звану "групу 20" створювали задля врегулювання економічних викликів. Країни, які входять до неї, представляють понад 80% світової економіки. Тому найперше мають обговорювати не політичні проблеми, а економічні.

Ця спільнота більша, ніж G7, куди входять країни, які нас підтримують. У "Великій двадцятці" є дружні до Росії представники. Тому їм усім складно дійти згоди щодо базових речей, навіть таких як припинення кровопролиття,

– зауважив політолог.

За майже 3 роки війни лідери багатьох держав зрозуміли, що сенсу в показових демаршах, відмовах від рукостискань чи спільних фото – немає. Це ні до чого не призводить. Тому Лавров зустрічатиметься з представниками країн, які дружні до Росії. Можливо, з європейськими політиками буде непряма комунікація.

На жаль, до думки Лаврова досі дослухаються, з ним спілкуються. Особливо, зважаючи на те, що у політиці він не перший рік та є добре відомою фігурою, яка системно представляє курс Кремля.

Чому Путін не полетів на саміт

Диктатор дав відповідь на це питання на саміті БРІКС. За його словами, причина зовсім не в ордері МКС. Адже між сторонами можна підписати угоду, яка гарантуватиме безпеку, навіть якщо є дозвіл на арешт. Цей механізм вже використали у Монголії, тому схема не нова.

Путін не полетів, пояснивши це тим, що в цьому немає потреби. Він спілкувався щодо всіх питань на саміті БРІКС. Там було підписано спільне комюніке. А з країнами, які недружні до Росії, узгоджувати щось немає сенсу,

– пояснив Андрій Вігірінський.

Ба більше, якби очільник Кремля полетів у Бразилію, це підійняло б медійний шум, про країну, учасників саміту дуже багато б говорили, виникли б зайві питання. Путін не хотів всього цього, тому відправив Лаврова. До того ж від зустрічі G20 ніхто не очікує не те, що прориву, а навіть виконання попередніх зобов'язань.

З боку США також, ймовірно, не буде Джо Байдена, а лише представник його адміністрації. Загалом відносини у світі змінюються, країни гуртуються навколо різних лідерів чи організацій. Тут особливо помітний вплив Китаю. З огляду на все, на саміті "Великої двадцятки" практично неможливо домовитись про щось конкретне.

Присутність Путіна на такому заході не є необхідною. Але виявити повагу й відправити делегацію – важливо. Лавров не остання фігура, тому Росія буде представлена на досить високому рівні,

– підсумував Андрій Вігірінський.

Нагадаємо, саміт відбудеться упродовж 18 – 19 листопада. Напередодні, на Площі трьох влад, де розташовані урядові будівлі, стався теракт. Поліція виявила тіло чоловіка.