24 Канал пише з посиланням на AP, що на місці теракту виявили тіло чоловіка. Трагедія трапилась на Площі трьох влад, біля якого розташовані президентський палац, Конгрес та Верховний суд.

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Що відомо про теракт в Бразилії

Два сильні вибухи пролунали близько 19:30 (13 листопада – 24 Канал) після того, як денне засідання закінчилося, і всі судді та персонал безпечно покинули будівлю,

– заявив Верховний суд Бразилії.

Рятувальники підтвердили загибель на місці трагедії у Ріо-де-Жанейро чоловіка, проте ще не встановили його особу.

Віцегубернатор федерального округу Бразилії Селіна Леао заявила, що підозрюваний раніше підірвав вибухівку в автомобілі на стоянці Конгресу, в результаті чого люди не постраждали.

"Першою його дією був підрив автомобіля. Тоді він підійшов до Верховного суду і спробував потрапити в будівлю. Він зазнав невдачі, а потім були інші вибухи", – заявила віцегубернатор.

Цього разу поліція заблокувала доступи до території, а президентське бюро безпеки зачищало території навколо президентського палацу.

У зв'язку з напруженістю навколо Верховного суду в останні роки, спричиненою погрозами з боку ультраправих груп і прихильників експрезидента Жаїра Болсонару, ймовірною мішенню інциденту міг стати саме суд,

– заявили в поліції.

Там пояснили, що федеральна поліція Бразилії почала розслідувати інцидент, хоча мотиви наразі не розкривають.