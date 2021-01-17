На британском курорте: Джонсон анонсировал следующий саммит G7
С 11 по 13 июня Великобритания проведет саммит G7. Премьер-министр Великобритании заявил, что его организуют в курортном городке Карис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл.
Страны обсудят пандемию COVID-19 и климатические изменения. Об этом сообщили на сайте The Guardian.
Актуально Каждому британцу предложат первую дозу вакцины против COVID-19 до сентября
Кто будет на встрече
На встречу лидеров Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии и Евросоюза пригласят руководителей:
- Австралии;
- Индии;
- Южной Кореи.
Они примут участие в саммите, чтобы повысить уровень знаний и опыта за столом.
О чем будут разговаривать
На саммите лидеры G7 будут говорить в частности относительно:
- общего доступа населения к беспрепятственной торговле;
- преимуществ технологического прогресса;
- научных открытий.
Что такое G7?Организация G7 существует с 1976 года. На встречах участники обсуждают насущные вопросы и проведение реформ. С 1997 по 2014 год группа работала как G8, то есть "большая восьмерка". В 2018 году Россию исключили из-за оккупации украинского Крыма и войны на Донбассе.
Встреча лидеров G7: что известно
- Ранее заявляли, что администрация Трампа не объявила о сроках или повестке дня возможного саммита G7.
- Работа над совместным заявлением не велась, а этот процесс обычно занимает несколько месяцев.
- Трамп рассматривал возможность провести саммит G7 после всеобщих выборов в США. Перед тем саммит лидеров переносили на сентябрь.
Поделиться новостью