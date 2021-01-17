С 11 по 13 июня Великобритания проведет саммит G7. Премьер-министр Великобритании заявил, что его организуют в курортном городке Карис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл.

Страны обсудят пандемию COVID-19 и климатические изменения. Об этом сообщили на сайте The Guardian.

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Кто будет на встрече

На встречу лидеров Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии и Евросоюза пригласят руководителей:

Австралии;

Индии;

Южной Кореи.

Они примут участие в саммите, чтобы повысить уровень знаний и опыта за столом.

О чем будут разговаривать

На саммите лидеры G7 будут говорить в частности относительно:

общего доступа населения к беспрепятственной торговле;

преимуществ технологического прогресса;

научных открытий.

Что такое G7? Организация G7 существует с 1976 года. На встречах участники обсуждают насущные вопросы и проведение реформ. С 1997 по 2014 год группа работала как G8, то есть "большая восьмерка". В 2018 году Россию исключили из-за оккупации украинского Крыма и войны на Донбассе.

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