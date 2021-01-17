Від 11 до 13 червня Велика Британія проведе саміт G7. Прем'єр-міністр Великої Британії заявив, що його організують в курортному містечку Каріс-Бей на Атлантичному узбережжі півострова Корнуолл.

Країни обговорять пандемію COVID-19 та кліматичні зміни. Про це повідомили на сайті The Guardian.

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Хто буде на зустрічі

На зустріч лідерів Великобританії, Німеччини, Італії, Канади, США, Франції, Японії та Євросоюзу запросять керівників:

Австралії;

Індії;

Південної Кореї.

Вони візьмуть участь в саміті, щоб підвищити рівень знань і досвіду за столом.

Про що розмовлятимуть

На саміті лідери G7 розмовлятимуть зокрема щодо:

загального доступу населення до безперешкодної торгівлі;

переваг технологічного прогресу;

наукових відкриттів.

Що таке G7? Організація G7 існує з 1976 року. На зустрічах учасники обговорюють нагальні питання та проведення реформ. З 1997 по 2014 рік група працювала як G8, тобто "Велика вісімка". У 2018 році Росію виключили через окупацію українського Криму та війну на Донбасі.

Зустріч лідерів G7: що відомо