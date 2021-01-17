На британському курорті: Джонсон анонсував наступний саміт G7
Від 11 до 13 червня Велика Британія проведе саміт G7. Прем'єр-міністр Великої Британії заявив, що його організують в курортному містечку Каріс-Бей на Атлантичному узбережжі півострова Корнуолл.
Країни обговорять пандемію COVID-19 та кліматичні зміни. Про це повідомили на сайті The Guardian.
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Хто буде на зустрічі
На зустріч лідерів Великобританії, Німеччини, Італії, Канади, США, Франції, Японії та Євросоюзу запросять керівників:
- Австралії;
- Індії;
- Південної Кореї.
Вони візьмуть участь в саміті, щоб підвищити рівень знань і досвіду за столом.
Про що розмовлятимуть
На саміті лідери G7 розмовлятимуть зокрема щодо:
- загального доступу населення до безперешкодної торгівлі;
- переваг технологічного прогресу;
- наукових відкриттів.
Що таке G7?Організація G7 існує з 1976 року. На зустрічах учасники обговорюють нагальні питання та проведення реформ. З 1997 по 2014 рік група працювала як G8, тобто "Велика вісімка". У 2018 році Росію виключили через окупацію українського Криму та війну на Донбасі.
Зустріч лідерів G7: що відомо
- Раніше заявляли, що адміністрація Трампа не оголосила про терміни або порядок денний можливого саміту G7.
- Робота над спільною заявою не велася, а цей процес зазвичай займає кілька місяців.
- Трамп розглядав можливість провести саміт G7 після загальних виборів у США. Перед тим саміт лідерів переносили на вересень.
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