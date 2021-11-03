Показово, що у заході не брали участь такі країни як Китай та Росія.

До теми Які цілі переслідує Зеленський на кліматичному саміті у Глазго

Участь у подібних заходах для України - можливість в одному місці провести зустрічі та переговори з великою кількістю лідерів найрізномантініших держав. Від Байдена і Трюдо до Столтенберга. Це, в принципі, уже не мало.

Але це і можливість вписати проблеми України у загальносвітовий контекст та поширений у "Західному світі" порядок денний.

Наприклад, газовий шантаж з боку Росії та використання газу як інструменту геополітичного тиску демонструє додатковий фактор ризиків від використання подібних ресурсів в енергетиці. І на цьому теж наголошувала українська делегація.

"Розкручуючи" ціни на газ, Росія примушує повертатися Європу до більш "брудних" джерел енергетики.

Показово, що раніше Росія "підсаджувала" країни на "дешевий газ", а тепер змушує їх, через підвищення цін, повертатися до "брудного" вугілля. Так російські геополітичні ігри впливають зокрема й на загальносвітову ситуацію.

Так або інакше, але ми будемо найближчим часом у подібному контексті, і ми маємо бути до цього готові.