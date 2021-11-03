Хотя это уже 26-я международная конференция о климатических изменениях, значение нынешнего саммита трудно переоценить.

Важно Число сторонников евроинтеграции Украины растет

Уже очевидно, что международное сообщество находится в процессе разработки глобальной климатической политики, направленной на снижение выборов в атмосферу веществ, создающих эффект глобального потепления. Сейчас это один из главных приоритетов международной политики.

Поэтому неудивительно, что в Глазго собрались большинство самых влиятельных мировых лидеров. Даже на фоне недавнего саммита Большой двадцатки главное международное событие осени (а возможно и всего года) – глобальный климатический саммит в Глазго.

Украина должна участвовать в международном собрании, которое вырабатывает и согласовывает климатическую политику для всего мира. К тому же на этом саммите предполагается присоединение Украины к ряду международных экологических соглашений.

Но есть и другая, не менее важная цель участия нашего Президента в этом саммите. Это та ситуация, когда есть возможность встретиться в одном месте с нашими международными партнерами, и обсудить с ними актуальные для нас вопросы. А сейчас это и энергетический кризис, ударивший по Европе, да и по всему миру, и создавший острейшие вызовы в том числе для нашей страны. Это очередное обострение ситуации на Донбассе, и кризис в переговорном процессе по урегулированию военно-политического конфликта в этом регионе и в отношениях между Россией и Украиной.

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С целью обсуждения этих проблем Президент Зеленский уже провел встречи с Президентом США Джо Байденом и госсекретарем США Энтони Блинкеном, Канцлером ФРГ Ангелой Меркель, Президентом Європейского Совета Шарлем Мишелем, Премьер-министром Канады Джастином Трюдо, Премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Также состоялись встречи с целым рядом других зарубежных лидеров.

Возможность для такого количества встреч на самом высоком уровне бывает, пожалуй, только на Генеральной ассамблее ООН, а также на главных международных форумах, собирающих мировых лидеров. Саммит в Глазго стал именно таким форумом. И грех было не воспользоваться такой возможностью.