Евроинтеграцию Украины уже поддерживают 5 членов ЕС. Об этом рассказал заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква.
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Поддержка Словакии – большая
Игорь Жовква отметил, что поддержка европейских устремлений Украины закреплена в программных и стратегических документах Словакии. Кроме нее, вступление нашей страны в ЕС поддерживают Латвия, Литва, Эстония и Польша. С ними всеми подписаны соответствующие декларации.
О подписании документа с президентом Словакии Зузаной Чапутовой Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем твиттере. Также лидеры обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе.
В Офисе Президента настроены оптимистично
По словам заместителя главы Офиса Президента, Владимир Зеленский уделяет большое внимание европейским перспективам Украины. Поэтому он убежден, что количество приверженцев вступления Украины в ЕС увеличится.
Мы ожидаем, что круг сторонников европейской перспективы Украины будет расширяться. Несколько проектов документов сегодня находятся на финальной стадии согласования,
– заявил Жовква.
Документы, подготовленные Офисом Президента, рассчитывают подписать на саммите Восточного партнерства в Брюсселе. Он состоится 15 декабря.
Зеленский в Глазго: главное
- Президент Украины Владимир Зеленский 1 ноября выступил на климатическом саммите ООН в Глазго. В своей речи он упомянул о российской агрессии и заявил, что оккупированные территории Украины превратились в "экологические бомбы".
- В рамках саммита Владимир Зеленский встретился с рядом мировых лидеров, в том числе с канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
- Также Владимир Зеленский обсудил обострение на Донбассе с президентом США Джо Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном.