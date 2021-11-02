Євроінтеграцію України уже підтримують 5 членів ЄС. Про це розповів заступник голови Офісу Президента Ігор Жовква.

Зверніть увагу Зеленський із Байденом у Глазго обговорили ситуацію на Донбасі

Підтримка Словаччини – велика

Ігор Жовква зазначив, що підтримка європейських прагнень України закріплена в програмних та стратегічних документах Словаччини. окрім неї, вступ нашої країни в ЄС підтримують Латвія, Литва, Естонія та Польща. Із ними усіма підписані відповідні декларації.

Про підписання документу з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою Президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму твітері. Також лідери обговорили безпекову ситуацію на Донбасі.

В Офісі Президента налаштовані оптимістично

За словами заступника голови Офісу Президента, Володимир Зеленський приділяє багато уваги європейським перспективам України. Тому він переконаний, що кількість прихильників вступу України в ЄС збільшиться.

Ми очікуємо, що коло прихильників європейської перспективи України дедалі розширюватиметься. Кілька проєктів документів сьогодні перебувають на фінальній стадії узгодження,

– заявив Жовква.

Документи, які готує Офіс Президента, розраховують підписати на саміті Східного партнерства у Брюсселі. Він відбудеться 15 грудня.

Зеленський у Глазго: головне