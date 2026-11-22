Об этом 24 Каналу рассказал политолог и эксперт по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов, отметив, что кремлевский диктатор прекрасно осознает перспективу публичного унижения. В отличие от азиатских площадок, встреча в Майами превратилась бы для главы Кремля в настоящую психологическую катастрофу.

Adv

популярные видео

Паранойя Путина по поводу встречи в Майами

По словам эксперта, Путин – чрезвычайно комплексованный и уязвимый человек, для которого демонстративное пренебрежение является тяжелым ударом. На саммите диктатор неизбежно столкнулся бы с бойкотом, игнорированием и отказом пожать ему руку со стороны представителей Европы, Канады и Австралии.

Подобное уже происходило в 2014 году, когда Эбботт, тогдашний премьер-министр Австралии, не пожал ему руку после оккупации Крыма, и для него это стало настоящей психологической травмой. А здесь таких ситуаций могло бы быть много– отметил Богданов.

Реклама

Политолог о страхе диктатора: смотрите видео

Эксперт подчеркнул, что Путин давно находится в состоянии глубокой паранойи. Диктатор прекрасно помнит собственные преступления и теперь панически боится зеркального ответа на другой территории.

Здесь враждебное окружение, неизвестно, кто контролирует обстановку, а там какой-нибудь Буданов подкрадется, отравит несчастного Путина. Он-то людей травит, мы же это знаем: он и Навального убил, и дело Скрипалей мы знаем. А люди, совершающие определенный тип преступлений, обычно боятся, что против них будет применено то же самое. Путину банально очень страшно– подчеркнул политолог.

Богданов обратил внимание, что кроме Трампа, на саммите у диктатора не было бы ни одного союзника. Даже нейтральная позиция отдельных государств, таких как Китай, Индия или Бразилия, не спасла бы его от давления со стороны большинства стран.

Реклама

Готовность лидеров Германии А контакты Канады с Путиным означали лишь намерение устроить ему коллективный допрос по поводу Украины. После недавних протокольных ляпов в Китае, где диктатора усадили за отдельный стол и заставили чувствовать себя второстепенным гостем, новая поездка за океан стала для него недопустимым риском.