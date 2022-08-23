Раньше присоединялись в основном страны ЕС и Северной Америки. В этом году география саммита значительно расширяется. Об этом 24 каналу сказала руководитель Службы Крымской платформы в представительстве президента в АРК Мария Томак.

Важно Крым с Украиной, и мы точно вернемся, – Зеленский выступил на саммите Крымской платформы

Так, анонсировано участие стран Африки и Латинской Америки. Это очень важный прогресс, ведь на вышеупомянутые государства оказывается мощное влияние со стороны россии. "Мы это видим это в голосованиях Генассамблеи ООН за Крымские резолюции, либо против, либо в формате воздержания", – сказала она.

Проведение саммита на фоне войны очень важно

В этом году саммит проводится на фоне полномасштабного вторжения, которое заставило большинство стран сделать свою позицию более четко очерченной и жесткой по отношению к россии, соответственно, в поддержку Украины.

Ключевые задачи не изменились

По словам Томак, основные задачи саммита не изменились – это деоккупация и реинтеграция Крыма. Однако изменился контекст, который важно учитывать.

Мы знаем, насколько связаны Крым и Херсонская область с точки зрения того, каким образом россия совершает это полномасштабное вторжение. К сожалению, именно Крым стал плацдармом. Туда свозят десятки, если не сотни, заложников с Херсонской области. Через полуостров осуществляется вывоз украденного зерна. Поэтому эта тема также будет поднята,

– подчеркнула руководитель Службы Крымской платформы.

Привлечены международные органы и альянсы

Заметим, что в Крымской платформе принимают участие не только представители государств, правительств, парламентов. К саммиту традиционно присоединятся и международные организации.

"В прошлом году принимала участие генсекретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич. Все-таки позиция ПАСЕ воспринималась неоднозначно, но она все-таки присоединилась. А когда мы говорим о генсеке НАТО – это большое усиление", – считает она.

Такие участники очень важны в контексте крымского вопроса. "Совет Европы – это о соблюдении прав человека на европейском пространстве. Такие организации должны присоединяться, ведь все они на тех или иных уровнях говорили о Крыме, о том, что он незаконно оккупирован, о том, что россия предприняла попытку аннексии. Была куча резолюций в ПАСЕ по ситуации с правами человека в Крыму", – убеждена Томак.

Она отметила, что участие НАТО – организации безопасности – вполне логично. "Так же логичным было бы присоединение ООН. Ведь именно там принимаются резолюции по правам человека. ООН основывается на принципах соблюдения границ, суверенитета и территориальной целостности стран – они нарушены", – убеждена Томак.

Мне кажется, что место найдется всем организациям, которые являются определяющими, принципиальными для того, что мы называем международной безопасностью в широком смысле.

– резюмировала она.

Крымская платформа: чего ждать, кто примет участие – смотрите видео