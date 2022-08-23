Раніше долучалися здебільшого країни ЄС та Північної Америки. Цьогоріч географія саміту значно розширюється. Про це 24 каналу сказала керівниця Служби Кримської платформи в представництві президента в АРК Марія Томак.

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Так, наразі анонсована участь країн Африки та Латинської Америки. Це дуже важливий прогрес, адже на вищезгадані держави здійснюється потужний вплив з боку росії. "Ми це бачимо це у голосуваннях Генасамблеї ООН за Кримські резолюції, або проти, або в форматі утримання", – сказала вона.

Проведення саміту на тлі війни є дуже важливим

Цього року саміт проводиться на тлі повномасштабного вторгнення, яке змусило більшість країн зробити свою позицію більш чітко окресленою та жорсткою щодо росії, відповідно, – на підтримку України.

Ключові завдання не змінилися

За словами Томак, основні завдання саміту не змінилися – це деокупація та реінтеграція Криму. Однак змінився контекст, який важливо враховувати.

Ми знаємо, наскільки пов'язані Крим та Херсонська область з точку зору того, яким чином росія здійснює це повномасштабне вторгнення. На жаль, саме Крим став плацдармом. Туди звозять десятки, якщо не сотні, заручників з Херсонської області. Через півострів здійснюється вивезення викраденого зерна. Тому ця тема також буде порушена,

– наголосила керівниця Служби Кримської платформи.

Залучені є міжнародні органі та альянси

Зауважимо, що у Кримській платформі беруть участь не лише представники держав, урядів, парламентів. До саміту традиційно долучаться й міжнародні організації.

"Минулого року брала участь генсекретар Ради Європи Марія Пейчинович Бурич. Все-таки позиція ПАРЄ сприймалася неоднозначно, але вона все-таки приєдналася. А коли ми говоримо про генсека НАТО – це велике посилення", – вважає вона.

Такі учасники надважливі в контексті кримського питання. "Рада Європи – це про дотримання прав людини на європейському просторі. Такі організації мають долучатися, адже усі вони на тих чи інших рівнях говорили про Крим, про те, що він незаконно окупований, про те, що росія здійснила спробу анексії. Було купа резолюцій у ПАРЄ щодо ситуації з правами людини у Криму", – переконана Томак.

Вона зауважила, що участь НАТО – безпекової організації – є цілком логічною. "Так само логічним було б приєднання ООН. Адже саме там ухвалюються резолюції щодо прав людини. ООН ґрунтується на принципах дотримання кордонів, суверенітету й територіальної цілісності країн – вони порушені", – переконана Томак.

Мені здається, що місце знайдеться усім організаціям, які є визначальними, принциповими для того, що ми називаємо міжнародною безпекою в широкому сенсі,

– резюмувала вона.

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