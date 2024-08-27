Глава ОП Андрей Ермак сообщил, что "мы уже имеем предварительные заинтересованности от нескольких стран, которые готовы принять этот саммит". Об этом он рассказал во время Форума руководителей государственных институтов, сообщает 24 Канал.

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Ермак о втором Саммите мира

По словам Ермака, главным условием по организации второго Саммита мира является составление совместного плана реализации Формулы мира президента Зеленского.

Что касается второго Саммита, то это было бы правильно, что бы второй Саммит состоялся в одной из стран Глобального Юга,

– сказал Ермак.

Справка. Глобальный Юг – неологизм, который обозначает страны с низким или средним доходом в Азии, Африке, Латинской Америке и Карибском бассейне.

Андрей Ермак отметил, что проведение Саммита в одной из таких стран – "это было бы знаково". Однако пока место проведения еще не определили.

Напомним, что во время общения с индийскими СМИ Владимир Зеленский также заявил, что второй Саммит мира должен состояться в одной из стран Глобального юга.

Президент предположил, что это может быть Индия. Однако для того, чтобы провести у себя этот саммит, страна должна присоединиться к коммюнике первого саммита.



