Соответствующую информацию сообщили в пресс-службе Совета безопасности Армении. Отметим, что Саммит мира в Швейцарии состоится уже 15 – 16 июня.

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Армения на Саммите мира

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 15 июня прибудет с рабочим визитом в кантон Нидвальден Швейцарской Конфедерации. Сообщается, что целью поездки является участие в саммите "Украинская мирная резолюция".

Кроме этого, в рамках визита секретарь Совета безопасности также посетит столицу Франции Париж, где запланированы рабочие встречи.

Добавим! Отношения России и Армении в последнее время особенно напряженные. Армения берет постепенный курс на дистанцирование от Путина. Например, недавно посол страны в Украине Владимир Карапетян посетил Бучу и почтил память погибших, осудив российскую агрессию. Поэтому министерство иностранных дел страны-агрессора направило МИД Армении ноту протеста.

Саммит мира в Швейцарии