Відповідну інформацію повідомили у пресслужбі Ради безпеки Вірменії. Зазначимо, що Саміт миру у Швейцарії відбудеться вже 15 – 16 червня.

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Вірменія на Саміті миру

Секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян 15 червня прибуде з робочим візитом у кантон Нідвальден Швейцарської Конфедерації. Повідомляється, що метою поїздки є участь у саміті "Українська мирна резолюція".

Окрім цього, у рамках візиту секретар Ради безпеки також завітає до столиці Франції Париж, де заплановані робочі зустрічі.

Додамо! Відносини Росії та Вірменії останнім часом особливо напружені. Вірменія бере поступовий курс на дистанціювання від Путіна. Наприклад, нещодавно посол країни в Україні Володимир Карапетян відвідав Бучу та вшанував пам'ять загиблих, засудивши російську агресію. Через це міністерство закордонних справ країни-агресорки направило МЗС Вірменії ноту протесту.

Саміт миру у Швейцарії