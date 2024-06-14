У продовження великого дослідження News Insight про російську пропаганду в Німеччині, Франції та Бельгії, ми проаналізували медіаландшафт у Швейцарії. Виявилось, що місцеві видання також цитують російські державні ЗМІ та поширюють твердження, що підтримують кремлівську пропаганду в Європі.

Семантичне дослідження, контент-аналіз і вивчення зв'язків між сайтами допомогли виявити швейцарські новинні сайти зі схожою тематикою, проросійськими наративами і взаємними посиланнями. Добрі новини: у переліку немає жодного великого ЗМІ, це здебільшого маргінальні ресурси, втім, їх кількість може стати проблемою. Швейцарія стала об'єктом російської пропаганди завдяки своїй ролі в глобальних ініціативах і підтримці України, а також у зв'язку з проведенням 15 – 16 червня Саміту миру. Згідно з повідомленням Reuters від 10 червня, уряд Швейцарії відзначив сплеск кібератак та іноземних дезінформаційних кампаній, спрямованих на країну напередодні Саміту.

Нижче ми навели список прикладів таких "матеріалів" із зазначенням їхніх джерел. Ми виділили найбезглуздіші твердження про єврейське походження Путіна, про те, що президент Макрон – піроманьяк тощо. Цей контент-аналіз дає змогу припустити, що цілі російського впливу послаблюють західні демократії, підривають довіру до урядів і зменшують підтримку України.

Які особливості швейцарської медіасфери

Швейцарська аудиторія стежить за мейнстрімними ЗМІ та традиційними виданнями. Виявлені проросійські сайти мають свою невелику частку трафіку у Швейцарії. Вони регулярно цитують і передруковують матеріали з російських пропагандистських сайтів, що перебувають під санкціями в ЄС (таких як Russia Today, Sputnik і Ria Novosti). Таким чином, росіянам та їхнім медійним агентам вдалося сформувати канал поширення російських фейків і дезінформації у Швейцарії.

Ідентифіковані проросійські сайти (infosperber.ch, uncutnews.ch, transition-news.org, lesobservateurs.ch, arretsurinfo.ch, globalbridge.ch, zeitpunkt.ch) досягають лише 0,8% за часткою трафіку серед швейцарських ЗМІ. У цьому обсязі infosperber.ch отримує 0,42%, і він перебуває за межами топ-30 місцевих медіасайтів, згідно з даними SimilarWeb.

Які сайти в Швейцарії поширюють пропаганду / Інфографіка News Insight

Показово, що німецька Anti-Spiegel і французька Reseau International мають значну аудиторію у Швейцарії. Ці прокремлівські видання часто цитуються і репостяться проросійськими швейцарськими сайтами.

Дані SimilarWeb показують, що за рік (з 23 червня по 24 травня) сайт reseauinternational.net відвідало 700 000 осіб у Швейцарії.

Під час аналізу трафіку цифрових ЗМІ в Швейцарії популярність російських державних пропагандистських платформ стала шокуючим одкровенням. Наприклад, англомовна версія RT за рік набрала майже 10 мільйонів переглядів, за даними SimilarWeb. Німецька версія російського державного ЗМІ отримала 2,7 мільйона переглядів. Французька версія отримала 656 000 переглядів.

При цьому швейцарці читають російську пропаганду як російською, так і французькою, німецькою та англійською мовами. Це пов'язано з великою кількістю російськомовного населення у Швейцарії. Так, сайт "РІА-Новості", проти якого в ЄС введено санкції за поширення російської дезінформації, за останні 12 місяців набрав у Швейцарії 918 000 переглядів.

Як бачимо, всі зусилля Європи щодо боротьби з російською пропагандою і дезінформацією поки що не принесли бажаних результатів. Численні сайти поширюють прокремлівський контент, RT і Sputnik перейшли на дзеркальні сайти (і нові адреси, які уникли бану), а російськомовні мешканці ЄС досі мають доступ практично до всіх російських прокремлівських ЗМІ.

Під час контент-аналізу ми виявили ключові прокремлівські сюжети, орієнтовані на швейцарську аудиторію. Ключовими наративами, вигідними Кремлю, є такі:

Демонізація Заходу та України як загрози демократії.

Росія веде війну проти НАТО і Заходу (зокрема, США).

Українці – нацисти.

Загроза ядерної війни реальна.

Необхідно припинити підтримку України.

Теорії глобальної змови.

Дискредитація Саміту миру.

Демонізація Заходу та України як загрози демократії

Від самого початку повномасштабного вторгнення російська пропагандистська машина звинувачує у війні Україну, західні країни, НАТО та ЄС. Москва стверджує, що відчуває загрозу з боку України, що вона прийшла захистити жителів Донбасу (громадян України – 24 Канал), і що в цьому винне розширення НАТО на схід. Таким чином Росія намагається виправдати своє вторгнення і перекласти провину за війну на Захід.

Україна сплатила страшну ціну кров'ю по обидва боки лінії фронту, значні частини країни були зруйновані. Країна глибоко розколота політично, стала найбіднішою в Європі, продовжує страждати від тотальної корупції і дедалі більше знелюднюється. Військова ситуація також виглядає вкрай несприятливою. Українці сьогодні – обдурений народ Європи, обдурений також і нами. Їхня країна стала полем битви за геополітичні інтереси, зокрема, західні. Тепер вона навіть може опинитися під загрозою розпаду. Якщо ми дійсно хочемо дружити з Україною, як ми любимо стверджувати, ми повинні зараз зробити все можливе, щоб закінчити цю війну миром, досягнутим шляхом переговорів.

https://arretsurinfo.ch/comprendre-le-conflit-ukrainien-le-point-de-vue-de-michael-von-der-schulenburg/

...ця стратегія була заснована на припущенні, фатально дезінформованому, що Путін – абсолютний диктатор, який веде одноосібне шоу. Сполучені Штати планували замінити його гнучкішим урядом, готовим бути добровільною, але маргінальною персоною на європейській сцені та неіграючим гравцем в інших місцях.

Додатковими зисками для Сполучених Штатів від війни проти України, яка мала повалити Росію, були: а) зміцнення Атлантичного альянсу під контролем Вашингтона, розширення НАТО та встановлення нездоланної прірви між Росією та рештою Європи, що збережеться в майбутньому; б) із цією метою покласти кінець сильної залежності останньої від російських енергоресурсів; в) відтак замінити дорожчий СПГ та нафту з Росії на нафту США, що закріпило би статус європейських партнерів у ролі залежного економічного васалу. Якщо останній пункт стане гальмом для їхньої промисловості, то так тому і бути.

https://arretsurinfo.ch/les-etats-unis-ne-peuvent-pas-faire-face-a-la-defaite/

Однак саме пан Байден заганяє Україну в пастку нескінченної війни, продовжуючи сприяти розширенню НАТО за рахунок України. Він боїться сказати правду американському та українському народам, відкидаючи дипломатію і віддаючи перевагу вічній війні. Україна не може перемогти. Рано чи пізно, але Росія переможе на полі бою, як вона, схоже, і робить. Однак навіть якщо Україні вдасться відбитись за допомогою конвенційональних сил і зброї НАТО, Росія перейде до ядерної війни, якщо буде потрібно перешкодити планам НАТО утвердитися в Україні.

Єдиний спосіб врятувати Україну – це мир, досягнутий шляхом переговорів. Росія неодноразово намагалася вести переговори: намагалася запобігти розширенню НАТО на схід; намагалася знайти відповідні безпекові угоди зі США та Європою; намагалася врегулювати міжетнічні питання в Україні після 2014 року (угоди Мінськ-1 і Мінськ-2); намагалася зберегти обмеження щодо систем ПРО; і намагалася закінчити війну в Україні ще у 2022 році шляхом прямих переговорів з Україною.

https://arretsurinfo.ch/la-veritable-histoire-de-la-guerre-en-ukraine/

Пан Лавров сказав: Київ очолює "партія війни" і прагне, принаймні на словах, перемогти Росію "на полі бою". У таких умовах важко уявити собі діалог про мир. Крім того, з 30 вересня 2022 року Україні законодавчо заборонено вести переговори з російськими лідерами. Що стосується правового статусу Володимира Зеленського після 20 травня 2024 року, коли сплив термін його повноважень як президента України, то президент Росії Володимир Путін висловився з цього приводу гранично ясно... Будемо сподіватися, що рано чи пізно в Україні з'являться політичні сили, які піклуються про інтереси населення.

https://arretsurinfo.ch/lavrov-na-pas-exclu-de-nouvelles-mesures-dans-le-domaine-de-la-dissuasion-nucleaire-a-cause-des-usa/

У 2014 році Крим уже перейшов до Росії. Росія показала, що готова серйозно відстоювати свої геополітичні інтереси і боротися за них. До лютого 2022 року, було багато розмов про російський сепаратизм в Україні та іредентизм. Але і те, і інше існувало лише підспудно, принаймні до 2014 року. Звісно, Севастополь і Крим ніколи не відчували себе дуже українськими, але без українізації, яку проводив київський центр влади, "руської весни" ніколи б не було.

https://globalbridge.ch/krim-iii-die-krim-und-die-geopolitik-des-schwarzen-meeres/

Крим, Донецьк і Луганськ ніколи не повернуться до складу України, тому що після обстрілів цих територій з боку України з 2014 року там сформувалася значна ненависть до української влади. Це не питання НАТО, а виключно питання самовизначення і рішення відповідного населення.

https://globalbridge.ch/ein-entwurf-fuer-frieden-in-der-ukraine/

Росію влаштовувала певна автономія Донбасу, який був більш схильний до Росії. Тим часом в Україні "ні за що" загинуло кілька сотень тисяч людей. Можливо, це вже 500 тисяч. Представники американського уряду мали б сказати, що вони не знають за що.

Є дві точки зору. "Путінська Росія – імперіалістична. Україна завжди хотіла до неї приєднатися. Наступними були б країни Балтії та Польща, якби Росія змогла приєднати Україну і утримати Крим та Донбас". Це лише одна точка зору. Про це ми чуємо мало не щодня. "США давно хотіли послабити Росію і роз'єднати її із Західною Європою. Після нападу Росії США вважають за краще послабити Росію війною, яка досі триває, ніж прийняти нейтральну Україну. НАТО хоче розширитися біля кордонів Росії і розмістити там ракети". Це інша точка зору. Ці дві протилежні точки зору є частиною інформаційної війни і вибірково впливають на інформацію, яку поширюють уряди і ЗМІ".

https://www.infosperber.ch/politik/welt/die-usa-und-die-nato-haben-russland-zum-angriff-provoziert/

Без допомоги США не було б ніякого державного перевороту.

https://www.infosperber.ch/politik/welt/ohne-hilfe-der-usa-haette-es-keinen-staatsstreich-gegeben/

У сьогоднішній програмі ми повернемося до війни в Україні, яку Володимир Зеленський, схоже, не хоче закінчувати.

https://lesobservateurs.ch/2024/05/27/ukraine-zelensky-lanti-paix-jt-du-lundi-27-mai-2024/ (переказ з французьких проросійських ЗМІ)

Україна, Ізраїль: Макрон-піроманьяк? – JT від 29 травня 2024 року. На першій шпальті цього видання міжнародні відносини проходять випробування ізраїльсько-палестинським конфліктом. Оскільки відповідь ЦАХАЛу все більше розділяє міжнародну спільноту, питання визнання палестинської держави знову постає на поверхню. Ми також повернемося до позиції Еммануеля Макрона в контексті війни в Україні. Після справи з сухопутними військами французький президент хоче, щоб західна зброя могла завдавати ударів по російській території. Це нова небезпечна іскра.

https://lesobservateurs.ch/2024/05/29/ukraine-israel-macron-pyromane-jt-du-mercredi-29-mai-2024/ (переказ з французьких проросійських ЗМІ)

"Світ шокує" з Фабрісом Сорленом – "Путін не веде територіальну війну в Україні". Для цього нового випуску "Потрясіння світу" Едуард Шано приєднався до Фабріса Сорлена, віце-президента Міжнародного російського руху, в Москві. Фабріс Сорлен повертається з Донецька та Маріуполя на Донбасі, вздовж лінії фронту. Подорож, під час якої він відчув на собі загрозу українського безпілотника. Як живуть росіяни, коли їхні війська зараз у наступі? Чи зляться вони на Францію і Захід, в той час як Еммануель Макрон збільшив свою підтримку Києва і примножує войовничі заяви на адресу Москви? Наш гість розповідає нам більше.

https://lesobservateurs.ch/2024/05/23/chocs-du-monde-avec-fabrice-sorlin-poutine-ne-mene-pas-une-guerre-territoriale-en-ukraine/

Американський журналіст-розслідувач Сеймур Херш пише про "марення, перебільшення і брехню" президента США Джозефа Байдена в своєму останньому тексті, опублікованому в четвер. У ньому він дає зрозуміти, що Байден ігнорує реалії в Україні, Палестині та інших конфліктних регіонах.

https://transition-news.org/seymour-hersh-us-prasident-biden-in-der-riege-der-lugenprasidenten

Конференція в Україні буде "пропагандистською вправою" для прикриття нелегітимності Зеленського – аналітик

https://uncutnews.ch/ukraine-konferenz-wird-propaganda-uebung-sein-um-zelenskys-illegitimitaet-zu-vertuschen-analyst/

Проксі-війна в Україні переростає у світову війну. Українські військові йдуть на дедалі більші поступки на фронті. У той же час в ЄС лунає все більше голосів про те, що європейці повинні озброїтися і втрутитися, щоб врятувати ситуацію. Чи переросте конфлікт у світову війну? Україна програє на фронті – і її західні партнери не підвели її і одразу ж кинулися на допомогу. Поки що допомагають на словах – погрожують, хмуряться і надувають щоки. Обіцяють відправити в Україну своїх військових – спочатку французів, потім британців, потім поляків. Тепер вже Естонія витанцьовує поза чергою і погрожує поставити Росію на коліна – так, так, дуже смішно. Все це, звичайно, велика допомога українським солдатам, які зараз відступають під Харковом.

https://uncutnews.ch/stellvertreterkrieg-in-der-ukraine-eskaliert-zu-einem-weltkrieg/

У Франції європейська виборча кампанія також проходить з підвищеною увагою до України. Президент Макрон постійно дає нові обіцянки президенту Зеленському, які збільшують ризик ескалації. Зростає кількість ознак того, що Зеленський і українські спецслужби у своєму відчаї щодо ситуації на фронті намагаються всупереч вимогам США радикалізувати війну самостійно, намагаючись залучити німців і французів, також за рахунок глобальної політичної ескалації на кшталт Кубинської кризи 1962 року. У той час як президент Франції Макрон хоче відправити західних військових інструкторів в Україну, уряд США, з іншого боку, не планує брати участь в цій ініціативі, як підкреслив директор з комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі в кулуарах святкування Дня висадки у Франції (Світ від 8 червня 2024 року: "Ми не хочемо Третьої світової війни тут" – США відкидають поштовх Макрона). Прірва між Україною та Сполученими Штатами, схоже, продовжує збільшуватися, в тому числі у військовому плані.

https://zeitpunkt.ch/node/38935

Китай: "США хотіли, щоб Росія вторглася в Україну". Чіткі слова речниці китайського уряду Хуа Чуньїн: військово-промисловий комплекс перемагає. У серії чітких твітів речниця китайського уряду Чуньїн прокоментувала вторгнення Росії в Україну: "Чому [США] не запобігли цій війні? Вони насправді хотіли, щоб Росія вторглася в Україну... По-перше, адміністрація Байдена має чіткий привід для введення драконівських санкцій, які дорівнюють сучасній облозі з боку Росії та російського народу. А по-друге, від цього виграє військово-промисловий комплекс... Він починає нову холодну війну і починає заробляти набагато більше грошей".

https://zeitpunkt.ch/node/38883

Два нещодавні факти, на перший погляд, ніяк не пов'язані між собою, показують, наскільки швейцарська влада підпорядкована касті глобалістів на шкоду громадянам. Перший факт – це скандальна участь Швейцарії в санкціях проти Росії, яка включає в себе допомогу Україні, країні, влада і еліти якої є ультракорумпованими. Ця країна завойована США шляхом успішного державного перевороту ЦРУ на Майдані в 2014 році, який повинен бути використаний для ослаблення і, якщо можливо, знищення Росії. Саме з цієї території, власне, Вашингтон підтримав гігантську військову операцію проти російськомовних східних областей. Вісім років бомбардувань проти їх цивільного населення призвели до загибелі щонайменше 15 000 осіб. Якби атака Києва, запланована, але перенесена на весну 2022 року, відбулася, НАТО, після "ліквідації" російськомовного населення, встановило б ракетно-ядерні бази в двох хвилинах льоту від Москви. Кремль, на щастя, попередив загрозу, розпочавши спецоперацію.

https://www.infomeduse.ch/2024/04/18/tribune-libre-neutralite-et-climat-symboles-dune-soumission-au-detriment-des-citoyens/

Наратив "Росія воює проти НАТО і Заходу, зокрема й США

Після обіцянок підкорити Київ за два дні, а потім за два тижні, Москва шукає пояснення провалу своєї так званої "спецоперації". Найголовнішим аргументом є те, що проти Росії воює не Україна, а практично весь світ. Натомість з російськими окупантами насправді воюють лише Збройні сили України, які використовують сучасне західне озброєння, надане країнами-партнерами.

Сфабрикувавши присутність західних військ в Україні та перекрутивши зміст слів західних лідерів, кремлівська пропаганда створює виправдання, стверджуючи, що російські війська воюють з НАТО, тому режим Путіна загрожує країнам ЄС.

В Україні НАТО веде проксі-війну проти Росії у відповідь на її агресивну війну, але робить це всупереч міжнародному праву: військовий пакт бере участь, навчаючи українських солдатів натовській зброї, масово постачаючи зброю, надаючи інформацію спецслужбам і дані про цілі, а також розміщуючи своїх солдатів в Україні.

https://arretsurinfo.ch/les-trois-grands-mythes-de-lotan/

Після двох з половиною років війни проти Заходу в Україні Росія, безсумнівно, знаходиться на шляху до нової якості. Ці тенденції передували ще "спеціальній військовій операції" (СВО), але були посилені нею. З лютого 2022 року росіяни живуть в абсолютно новій реальності. Вперше з 1945 року країна по-справжньому перебуває у стані війни. Натомість Захід як суспільство був затьмарений агресивним поширенням цінностей ЛГБТК+, культурою скасування тощо. Також змінилося ставлення до західних політичних поглядів, політичних заходів і особливо до політиків, які втратили колишню повагу більшості росіян. Погляд на Захід як на спадкового ворога Росії знову став важливим: не через кремлівську пропаганду, а через власну політику Заходу – від постачання Україні зброї, яка вбиває російських солдатів і мирних жителів, до санкцій, які багато в чому є невибірковими, до спроб скасувати російську культуру або виключити росіян зі світового спорту.

https://globalbridge.ch/der-gesellschaftliche-wandel-in-russland-beschleunigt-sich/

"Таким чином ми відновлюємо нашу промисловість": Американський сенатор Мітч Макконнелл пояснив, чому США ведуть війну в Україні. Так можна підсумувати слова впливового американського політика Мітча Макконнелла, сенатора-республіканця, сказані в телевізійному інтерв'ю.

https://www.infosperber.ch/dossier/die-ukraine-zwischen-ost-und-west/

У США ветерани-розвідники пишуть Джо Байдену про можливу інтервенцію Франції в Україну. Нижче додається лист і список підписантів цього листа. Пане президенте, Франція готується направити в..."

https://lesobservateurs.ch/2024/03/28/aux-usa-des-professionnels-veterans-du-renseignement-ecrivent-a-joe-biden-au-sujet-dune-eventuelle-intervention-de-la-france-en-ukraine/

НАТО хоче відправити американські війська на передову в війні з Росією. План вже існує, стверджує Daily Mail. Альянс готується до швидкого розгортання американських солдатів, оскільки побоюється, що Москва планує велику війну з Європою. Той факт, що війна повернулася на європейську землю і ведеться ядерною державою, змінює все, – підкреслив Макрон, виступаючи перед аудиторією в Сорбонні в кінці квітня.

https://transition-news.org/nato-will-us-truppen-an-die-vorderste-front-im-kampf-gegen-russland-schicken

За інформацією російської газети "Комсомольская правда", Еммануель Макрон офіційно оголосить про рішення Франції відправити солдатів в Україну в четвер з нагоди 80-ї річниці висадки в Нормандії. Москву на урочистості не запросили, але нелегітимний Володимир Зеленський не залишиться осторонь. Конституційно легітимна влада – якщо взагалі можна говорити про легітимність, оскільки ці органи виникли безпосередньо в результаті перевороту 2014 року – вже більше двох тижнів як перейшла до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. Незалежно від того, чи це "ветерани", які вбивали мирне населення на Донбасі з 2015/2016 років, чи молоді чоловіки, примусово мобілізовані в останні тижні – схоже, що чим більше вони живуть у прифронтових селах, тим більше в українських лавах з'являється страху перед власними цивільними співвітчизниками. Якщо ми приймемо базову істину, що Україна є нічим іншим, як запасним полем битви між Росією і Заходом, то можна сказати, що Третя світова війна вже почалася. Досі правителі задовольнялися тим, що обмежували ситуацію Україною, але нинішня подія свідчить про те, що все незабаром зміниться. На ядерному фронті між НАТО і Росією відбуваються дуже дивні речі, і я думаю, що настав час розглянути можливість загрози під чужим прапором.

https://uncutnews.ch/falsche-flagge-am-horizont-der-seltsame-fall-des-zerstoerten-russischen-nuklearradars/

Після перебування в зоні бойових дій в Україні, розмов з солдатами і інтерв'ю з сенатором (фейковим – ред.) від Запоріжжя Дмитром Рогозіним (воєнним злочинцем – ред.), Томас Рьопер зв'язується з Робертом Штайном для спеціальної програми. За словами Томаса Рьопера, росіяни вважають ситуацію дуже серйозною. Існує великий ризик того, що солдати НАТО будуть задіяні у війні в Україні, і що Захід дозволив використовувати зброю, яка може потрапити на територію Росії. Рогозін, відповідаючи на запитання Рьопера про такий підхід НАТО, каже, що у нього складається враження, що відповідальні особи в ЄС і НАТО забули, що таке війна. Мабуть, їх засліпив перегляд голлівудських фільмів про війну. На жаль, навіть стражденні німці втратили інстинкт самозбереження. "Захід грає з вогнем", – каже Рьопер, Росія довго не реагує, але в якийсь момент червоні лінії будуть перейдені, і може послідувати жорстка реакція. Тим часом, війна суттєво змінилася завдяки використанню безпілотників. Солдати із Заходу недостатньо підготовлені до цього і, ймовірно, більше не повернулися б з України.

https://zeitpunkt.ch/node/38920

Наратив брехливої пропаганди: "Українці – нацисти"

Кремлівські ЗМІ використовували традиційну "нацистську" дезінформацію для дискредитації всіх українців та виправдання агресивної війни Путіна. Проросійські пропагандисти також демонізували українських військових та уряд. Російська пропаганда відволікає увагу від того, що саме режим Путіна розпочав агресивну неоколоніальну війну проти суверенної держави, порушуючи міжнародне право.

Нижче наведені конкретні приклади.

Україна не може виграти цю війну в тих умовах, про які заявляють українські лідери. Нинішня українська влада є результатом перевороту 2014 року, який скинув легітимного президента. Регіони, які відокремилися від України, але на які претендує Україна, не мали права голосу. Нинішній уряд є диктаторським і корумпованим. Більше того, в західній Україні існує дуже потужний, мілітаризований неонацистський рух, який є одним з головних джерел роздратування для Росії. Заперечувати це означає просто заперечувати факти.

https://arretsurinfo.ch/lukraine-daujourdhui-nest-pas-une-democratie/

Сьогодні ясно: США і фашисти привели до зміни влади в Києві. Деякі ЗМІ цього не помічають.

https://www.infosperber.ch/politik/welt/neustes-zum-maidan-ein-putsch-und-keine-revolution-in-wuerde/

Ці представництва прийшли до висновку, що тижні демонстрацій проти корумпованого, але демократично обраного уряду переросли в насильницький переворот, який активно підтримувався США і в якому вирішальну роль зіграли праві екстремісти.

https://www.infosperber.ch/politik/welt/maidan-eine-echte-revolution-oder-ein-illegaler-putsch/

Наратив про загрозу ядерної війни

Коли російське керівництво бачить, що демократичний світ стоїть на боці України, останнім аргументом стає загроза ядерної зброї і заяви про те, що Захід нібито намагається ескалувати війну. Російські офіційні особи прямо говорять по це, а проросійські ЗМІ тиражують їх заяви та вселяють страх у Європу:

Така атака на один із стовпів російської інфраструктури ядерного стримування знаменує собою найстрашнішу ескалацію конфлікту на сьогоднішній день, наближаючи світ до межі термоядерної війни. Невже вони (НАТО) думають, що можуть продовжувати провокувати Росію, не викликаючи реакції?

https://arretsurinfo.ch/frappe-ukrainienne-sur-un-radar-nucleaire-russe-lescalade-la-plus-grave-a-ce-jour/

Яким би неймовірним це не здавалося, але світ штовхають у прірву ядерної війни нечисленні та до того ж ніким не обрані західні ідіоти.

https://arretsurinfo.ch/quon-en-finisse-avec-les-bellicistes-de-lotan/

Три атаки [України] на радіолокаційні системи раннього попередження в Росії становлять надзвичайну небезпеку. Ці об'єкти не мають нічого спільного з війною в Україні, але є частиною стратегічних оборонних систем Росії. Обговорювалося також мислення західних політиків. Що може спонукати їх загравати із застосуванням зброї, яка може знищити все людство?

https://globalbridge.ch/der-ukrainische-angriff-auf-die-russische-radarstation-beschaeftigt-auch-die-usa/

Кремль може змінити свою ядерну доктрину. Протистояння з НАТО виходить на перший план. Росія розглядає можливість зміни своєї ядерної доктрини, оскільки напруженість у відносинах з НАТО зростає. Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков попереджає, що Москва може переглянути свою позицію, якщо "ескалація дій" США і їх союзників зробить це необхідним, повідомляє Russia Today.

https://weltwoche.ch/daily/russisches-aussenministerium-warnt-der-kreml-koennte-seine-nukleardoktrin-aendern-die-konfrontation-mit-der-nato-spitze-sich-zu/

23 травня на Північному Кавказі в Армавірі та 26 травня в Оренбурзі в Сибіру частини російської системи раннього попередження про ракетно-ядерний напад були атаковані безпілотниками з України. Радари служать для виявлення можливого першого ядерного удару з боку НАТО.

https://globalbridge.ch/der-ukrainische-angriff-auf-die-globale-sicherheit/

Російському керівництву і більшості російського суспільства буде важко змиритися з тим, що Крим перебуває під контролем Заходу з військово-морською базою. Якщо Путін більше не бачить іншого виходу, існує неприйнятний ризик того, що він застосує тактичну ядерну зброю – спочатку проти цілей в Україні, а потім і проти об'єктів військового постачання в сусідніх державах. Європейські держави не можуть розраховувати на адекватне втручання США, якщо Росія застосує тактичну ядерну зброю в Європі. Швидше за все, США будуть діяти відповідно до власних інтересів. Взаємна ядерна війна не буде в їхніх інтересах. Ризик того, що Росія відреагує на неминучу втрату Криму тактичною ядерною зброєю, несе тільки Європа.

https://www.infosperber.ch/politik/welt/wenn-die-usa-ihre-nato-partner-in-europa-im-stich-lassen/

Президенти США, які спекулюють ядерним Армагеддоном. Кожен з останніх 5 президентів США, за словами Джеффрі Д. Сакса, наближав світ до прірви. Нам терміново потрібні лідери з миротворчим хистом, які зможуть спрямувати світ у більш безпечне майбутнє, вважає американський економіст. Небезпека ядерної війни в даний час є тотальною, продовжує економіст. Він зазначає, що лідери НАТО вимагають поразки Росії, ігноруючи її ядерний арсенал; що Україна атакує російські системи раннього попередження, в той час як Росія проводить ядерні навчання поблизу кордону.

https://transition-news.org/us-prasidenten-die-mit-dem-nuklearen-armageddon-spekulieren

Божевілля! Автоматизація ядерної війни: Попередження від Скотта Ріттера. Ми знищимо весь світ. Це американський план ядерної війни. Американський народ повинен прокинутися і зрозуміти, що все працює на повному автоматі – на повній автоматиці.

https://uncutnews.ch/der-wahnsinn-die-automatisierung-des-nuklearkriegs-eine-warnung-von-scott-ritter/

У відповідь на страхітливі кроки НАТО, які дозволили Україні використовувати зброю, що поставляється Заходом, для нападів на російську територію, Володимир Путін минулого тижня попередив, що ця ескалація може призвести до "серйозних наслідків".

https://uncutnews.ch/die-ruecksichtslose-eskalation-der-konfrontation-mit-russland-nimmt-einfach-kein-ende/

Наратив про зупинку підтримки України

Російські пропагандистські ЗМІ у Швейцарії активно поширюють наративи про марність будь-якої підтримки України, стверджуючи, що вона не допоможе перемогти Росію. Їх головна мета – продемонструвати "силу" Росії, підкреслюючи при цьому слабкість України, щоб підірвати і зменшити підтримку України, а також пом'якшити санкції, накладені на Росію.

Ми можемо відправити туди всю зброю світу і всі гроші, але Росія ніколи не буде переможена у військовому плані. Настане наша черга, і ви побачите, що Росія почне диктувати умови врегулювання цього конфлікту… Я кажу це голосно і чітко: війна в Україні почалася не вчора і не минулого року. Вона почалася в 2014 році, коли українські нацисти і фашисти почали вбивати російських громадян в Донецьку і Луганську.... Я не буду підтримувати військову допомогу Україні... Негайне припинення військових дій – найкраще рішення, яке ми маємо для України. ЄС повинен перетворитися з постачальника зброї на миротворця.... Має бути якийсь компроміс. Чого вони очікують, що росіяни залишать Крим, Донецьк і Луганськ? Це нереально.

https://globalbridge.ch/europas-liberale-autoritaere/

Оскільки поразка України у війні стає все ближчою і ближчою, неоконсерватори відчайдушно намагаються втягнути США в війну. Минулих вихідних колишній високопоставлений співробітник Державного департаменту США Вікторія Нуланд заявила в інтерв'ю ABC News, що США повинні допомогти Україні наносити ракетні удари в глибині російської території. Адміністрація Байдена досі уникала участі в таких атаках, ймовірно, тому, що президент Росії Путін попередив, що Росія атакуватиме будь-яку установу, яка здійснює або сприяє атакам на території Росії, де б вона не знаходилася. Отже, якщо неоконсерваторів не зупинити, вони, як і Нуланд, вимагатимуть подальших атак на Росію, більшої кількості американських військ в Україні та подальшої ескалації. Поки Росія не завдасть удару у відповідь. Тоді все закінчиться.

https://globalbridge.ch/die-vietnamisierung-der-ukraine/

Вибір, запропонований на наступних європейських виборах, має вирішальне значення: або дозволити Європейському Союзу стати центральним компонентом майбутнього постдемократичного глобального управління, або захистити народи від цього прагнення зберегти свої свободи та ідентичність, умови для щастя нашого різноманітного людства.

https://lesobservateurs.ch/2024/06/01/gregor-puppinck-resister-a-la-dissolution-culturelle-de-lunion-europeenne-valeurs-actuelles-extraits-du-hors-serie-carrefour-des-droites-28-05-2024/

Замість того, щоб постійно підживлювати війну в Україні за рахунок мільярдів платників податків, нам потрібні гроші вдома, щоб підтримати жертв ураганів.

https://lesobservateurs.ch/2024/06/05/sahra-wagenknecht-utilise-la-rhetorique-de-donald-trump/

Вже більше 2 років війна в Україні породжує потік дезінформації. Пропаганда ллється рікою і заважає донести реальну розшифровку конфлікту. Аналізуючи озброєння, західну допомогу та брехню про конфлікт, книга повертає до справжніх причин вибуху цієї війни, розв'язаної під американським впливом, і пояснює, чому Україна не зможе перемогти.

https://lesobservateurs.ch/2024/04/20/le-samedi-politique-avec-eric-denece-russie-ukraine-loccident-face-a-la-strategie-du-chaos/

На багатотисячному мітингу в Будапешті прем'єр-міністр Віктор Орбан закликав до припинення війни в Україні шляхом припинення вогню і переговорів. Він застеріг від поширення війни на всю Європу.

https://transition-news.org/ungarns-regierungschef-orban-wir-mussen-krieg-in-europa-verhindern

Із запланованими новими гарантіями ЄС може бути ще глибше втягнутий у війну проти Росії. "Але як бути з громадянами, які відкидають цю війну або вимагають переговорів?"

– запитує журналіст.

https://transition-news.org/kurz-nach-europawahl-eu-plant-brisante-garantien-fur-ukraine

Війна в Україні закінчиться "лише дипломатичним шляхом" "або ж нищівною поразкою недоукомплектованої, погано навченої і погано оснащеної української армії". Так пише американський журналіст Сеймур Херш. Цієї війни можна було б уникнути, стверджує відомий журналіст-розслідувач, посилаючись на розвідувальні кола США (анонімні – ред.). Серед них є й такі, на думку яких США "самі несуть відповідальність за війну в Україні". На його думку, ключ до цього лежить в розширенні НАТО на схід, на що вже давно звертає увагу російське керівництво і президент Росії Володимир Путін. З іншого боку, в "дивовижно театральній" промові до нації в березні Байден оголосив війну в Україні "екзистенційною кризою", в якій на карту поставлено майбутнє Америки. Байден заявив, що Путін спричиняє хаос в Європі і не зупиниться після України. Росія дії з позиції сили, в той час як президент України Володимир Зеленський продовжує просити про далекобійну американську зброю.

https://transition-news.org/seymour-hersh-usa-tragen-verantwortung-fur-krieg-in-der-ukraine

Байден панікує, оскільки перемога Росії над Україною вже неминуча.

https://uncutnews.ch/biden-geraet-in-panik-da-russlands-sieg-ueber-die-ukraine-nun-unmittelbar-bevorsteht/

ЄС платить Україні 1,5 мільярда євро щомісяця лише у 2023 році. Крім того, громадяни ЄС, самі того не підозрюючи, вже сьогодні масово виробляють і працюють на Київ.

https://zeitpunkt.ch/node/35259

Спроби Заходу ізолювати Росію в усьому світі через її напад на Україну поки що провалилися – на всіх континентах, крім Європи і Північної Америки. Намагання західних держав ізолювати Росію в усьому світі через її напад на Україну не призводять до успіху.

https://zeitpunkt.ch/node/26766

15 березня 2023 року: минуло більше року відтоді, як Росія розпочала наступ в Україні, а виходу з цієї війни, яка обіцяє бути довгою і болісною, поки що не видно.

https://www.infomeduse.ch/2023/03/15/revue-de-presse-verdun-bakhmout-la-guerre-dukraine-comme-celle-de-14-18/

Сьогодні нейтралітет все частіше оскаржується, але на користь чого, якої позиції? Щоб стати на чийсь бік без бою, протистояти будь-яким переговорам, як це було у випадку з Мінськими угодами, а отже, продовжувати війну і посилати все більше і більше молодих людей на смерть? Я не бачу, чим така позиція краща за нейтралітет, який має хоча б ту перевагу, що сприяє переговорам, здатним покласти край конфлікту. На жаль, Швейцарія через свою Федеральну Раду остаточно поставила хрест на цій можливості, і ми вже не можемо повернутися назад, шкода вже завдана.

https://www.infomeduse.ch/2024/02/15/tribune-libre-la-neutralite-pas-simple/

Глобальні теорії змови на службі російської пропаганди

Від початку повномасштабного вторгнення російська пропагандистська машина звинувачує у війні Україну, західні країни, НАТО та ЄС. Москва стверджує, що відчула загрозу з боку України, що вона нібито прийшла захистити народ Донбасу, і що в усьому винне розширення НАТО на схід. Ці заяви підкріплюються конспірологічними теоріями про глобалістів, які ведуть війну проти Москви. Таким чином Росія намагається виправдати своє вторгнення і перекласти провину за війну на Захід.

На Всесвітньому російському форумі іноземний журналіст Патрік Сміт розповідає про стан ЗМІ, демократії та імперії в США. Те, що називають "альтернативними ЗМІ", насправді не є альтернативою; альтернативні ЗМІ говорять правду, але вони не можуть по-справжньому прорватися з тієї причини, що у них немає засобів та інфраструктури традиційних ЗМІ.

https://arretsurinfo.ch/patrick-smith-les-medias-alternatifs-ont-raison-sur-lukraine/

Тим не менш, "крадіжка Криму" було образою, яку Україна ніяк не могла стерпіти. Для України війна з Росією вже почалася з прозахідної революції 2014 року і переходу Криму до Росії, хоча це сталося практично без жодного пострілу, а не в лютому два роки тому. Доказом того, що кримські татари сьогодні лояльні Росії, є той факт, що після возз'єднання Криму з Росією в Сімферополі почалося будівництво найбільшої мечеті в Криму. Громада українців Криму справді виглядає дуже проросійською організацією, яка відкрито і пристрасно підтримує так звану спеціальну військову операцію і зображує символ "Z", російський символ війни, майже на кожній першій сторінці свого журналу.

https://globalbridge.ch/krim-iv-wem-gehoert-die-krim/

Європі доведеться вирішити: Чи хоче вона продовжувати світове панування США? Чи багатополярний світ? На заході континенту НАТО під керівництвом США перебувало в процесі розширення і прийняло сім нових членів між Балтійським, Чорним і Адріатичним морями. Кольорові революції, натхненні та підтримані США, спочатку в Грузії, а потім в Україні, вказали на наступних кандидатів на вступ до альянсу.

https://weltwoche.ch/daily/europa-wird-entscheiden-muessen-will-es-weiterhin-eine-us-weltherrschaft-oder-eine-multipolare-welt/

"Поворот століття", проголошений канцлером Шольцем для стимулювання воєнної істерії, торкнувся майже всіх країн так званого Заходу. Жертвою цих настроїв стала і Швейцарія. У березні 2014 року Крим подав заявку на входження до складу Російської Федерації після плебісциту, результат якого був однозначним. Після зміни конституції Думою, Крим міг бути прийнятий. США та ЄС не визнали результати голосування, назвали цей процес таким, що "суперечить міжнародному праву", і наклали санкції на Росію. Однак ці санкції є порушенням Статуту ООН, а отже, є порушенням міжнародного права. Протягом 8 років після падіння Віктора Януковича в Україні триває громадянська війна, яка розпочалася в 2014 році. Незважаючи на мирні угоди, ратифіковані всіма сторонами конфлікту – Мінськ-1 (який був укладений за посередництва Швейцарії) та Мінськ-2, Україна безжально продовжувала війну проти двох областей – Луганської та Донецької. У лютому 2022 року російський уряд ухвалив рішення про військове втручання в цей конфлікт. Однією з причин було те, що НАТО пообіцяло якнайшвидше прийняти Україну і відмовилося від переговорів з Росією, не кажучи вже про те, що російськомовне населення в Україні піддавалося масовій дискримінації.

https://globalbridge.ch/wenn-die-politik-in-der-schweiz-versagt-muss-das-volk-eingreifen/

Враження від масштабної демонстрації проти ВООЗ у Женеві. Універсальний моніторинг, алгоритмічна цензура, культурна гомогенізація і централізований контроль над ресурсами: Я вважаю, що це буде бюрократичне пекло. (...) І я абсолютно впевнений, що цензура не врятує цю версію імперіалізму, – вона зараз ховається за словом демократія, – яке є неправильним словом для пропаганди.

https://transition-news.org/robert-malone-wir-mussen-auf-freiheit-bestehen-verdammt-nochmal

США використовують гуманітарний пірс для випробування нових військових технологій в Газі для використання в Україні. У новому аналізі Лібертаріанського інституту розглядається, як Сполучені Штати розвантажують нову зброю для боротьби з безпілотниками через допоміжний пірс в Газі, щоб протестувати технологію для використання в російсько-українському конфлікті. США відправили нову бойову машину в сектор Газа для випробування зброї для використання в Україні. Пентагон сподівається, що це допоможе відбивати атаки російських безпілотників",

– повідомляє Лібертаріанський інститут газеті The Telegraph. Міністерство оборони розмістило в Газі з травня два безпілотних літальних апарати (M-LIDS).

https://uncutnews.ch/die-usa-nutzen-den-hilfspier-um-neue-militaertechnologie-in-gaza-fuer-den-einsatz-in-der-ukraine-zu-testen/

Збіг: Договір ВООЗ про пандемію і криза пташиного грипу відбуваються одночасно. Органи охорони здоров'я виступають з дуже загрозливими попередженнями про потенційну пандемію H5N1 серед людей, в той час як ВООЗ готується до голосування по глобальній угоді про пандемію в кінці цього місяця.

https://zeitpunkt.ch/node/38717

Франція проводитиме в Африці політику "курки без голови". У той час як на Майотті і Новій Каледонії, французьких заморських територіях, панує хаос, Леслі Варенн, журналіст, що спеціалізується на Африці, розповідає у своїй книзі, що Франція стала токсичною у своїх колишніх колоніях, і що навіть її найближчі сусіди, такі як Німеччина та Італія, вважають за краще дистанціюватися від неї.

https://www.infomeduse.ch/2024/05/17/la-france-menerait-une-politique-du-canard-sans-tete-en-afrique/

Володимир Путін – єврей, звідси його симпатія до Ізраїлю! Історик і журналіст Олександр Адлер помер у 2023 році, але він залишив книгу, повну приголомшливих історій, таких як цей. Отже, Путін – ніхто інший, як син голови радянської контррозвідки Якова Бровермана, єврейського чекіста, який потрапив в опалу при Сталіні, але був реабілітований Юрієм Андроповим, майбутнім господарем Кремля. Путіна усиновила людина Андропова, Володимир... Путін.

https://www.infomeduse.ch/2024/05/10/livres-quand-alexandre-adler-leve-le-voile-sur-le-passe-juif-de-vladimir-poutine/

Спроби дискредитації Саміту миру

Крім далекосяжних цілей, розрахованих на місяці та навіть роки, російська пропаганда в Швейцарії має й конкретні завдання на найближчі дні. Так, у травні та червні головною задачею мережі пропагандистів була дискредитація Саміту миру, який приймає Швейцарія. Велику допомогу швейцарцям оказали їх старші колеги з Росії, які були авторами вкидів, натомість швейцарські медійні помийки здебільшого лиши тиражували "вкиди".

Російські та проросійські швейцарські ЗМІ широко висвітлювали Саміт миру і доклали всіх зусиль, щоб підірвати міжнародний захід, який приймала Швейцарія. Одним із пріоритетних напрямків атаки російської пропаганди було звинувачення Швейцарії в недотриманні статусу нейтралітету.

Контент-аналіз пропагандистського інформаційного агентства "РІА Новості", яке нещодавно потрапило під санкції ЄС, показав, що Глобальному саміту миру було приділено багато уваги, незважаючи на те, що Росія не братиме в ньому участі.

З 5 по 10 травня на сайті "РІА Новості" було опубліковано 104 статті про саміт, 90% з яких були негативними, тоді як решта 10% були нейтральними і здебільшого обговорювали нових учасників. Російська пропаганда називає цю подію по-своєму: "Конференція по Україні", а не "Саміт миру" або "Глобальний саміт миру".



Російська пропаганда називає тему саміту "українською кризою", трактуючи її як внутрішній конфлікт, а не повномасштабне російське вторгнення. Нарешті, російська пропаганда називає "повномасштабну війну" "спеціальною військовою операцією" – путінський термін для позначення вторгнення.

Маніпуляції російської пропаганди із заявою президента Швейцарії

Головною метою російської дезінформаційної кампанії була дискредитація Саміту миру та очорнення тих, хто його підтримав. Російська пропаганда навіть використовує маніпулятивні історії про чутливі екологічні проблеми для демонізації заходу. Наприклад, російські ЗМІ стверджували, що "конференція по Україні загрожує життю десятків косуль".

https://ria.ru/20240606/kosuli-1950856832.html

Також зафіксувано маніпуляцію з боку російських ЗМІ, яка спотворила зміст заяви президента Швейцарії. Слова про те, що "за підсумками саміту не буде підписано жодної мирної угоди, оскільки він є лише прелюдією до подальших переговорів", були вирвані з контексту і подані як "президент Швейцарії визнала, що конференція по Україні не призведе до миру".

Президент Швейцарії Віола Амхерд висловила думку, що мирна конференція щодо України є "лише прелюдією до подальших переговорів". На її думку, мирна угода в результаті не буде підписана. Про це Амхерд заявила в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung у п'ятницю, 7 червня. За її словами, обидві сторони повинні бути за столом переговорів про мир, враховуючи, що Росія не бере участі в цьому саміті. Амхерд припустила, що Росія може бути присутня на потенційній наступній конференції.

https://www.nau.ch/politik/bundeshaus/viola-amherd-fur-folgekonferenz-mit-russland-66775322

Спотворення правди від "РІА-Новості": "Президент Швейцарії визнала, що конференція не призведе до миру в Україні. “Нам ясно, що ми не підпишемо мирну угоду в кінці конференції. Мир вимагає, щоб обидві сторони сіли за стіл переговорів. На даний момент це неможливо", – сказала Амхерд в інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.

https://ria.ru/20240607/ukraina-1951367365.html

Істерична критика Саміту миру з боку російських офіційних осіб підтверджує ці повідомлення.

"Саміт по Україні в Швейцарії буде порожнім заходом з точки зору подій", – заявив прес-секретар президента Росії Дмітрій Пєсков. "З інформаційної точки зору, з точки зору можливих наслідків, це буде порожній захід. Це суверенна справа будь-якої країни – брати участь у цьому заході чи ні,

– сказав Пєсков.

Низький рівень представництва світових держав на конференції по Україні в Швейцарії зробить її "безглуздою медіа-тусовкою", спрямованою проти Росії,

– заявив глава комітету Ради Федерації з міжнародних справ Григорій Карасін у своєму Telegram-каналі.

Російське державне інформаційне агентство "ТАСС" пише: "Конференція по Україні, організована Швейцарією 15 – 16 червня, може стати для неї провальною, оскільки під час її підготовки Берн занадто активно підтримував позицію Володимира Зеленського, замість того, щоб врахувати різні підходи, в тому числі країн БРІКС, і розробити реалістичний проєкт форуму". Таку думку висловила газета Le Temps, яка оцінила майбутню зустріч у Бюргенштоці як "західну тусовку".

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/21053755

Цей заголовок перегукується із заявами російської влади. Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що "мирна конференція щодо України - не що інше, як "неформальна зустріч", на якій обговорюватимуть "марну і тупикову формулу миру" президента Володимира Зеленського".

https://lenta.ru/news/2024/06/11/lavrov-nazval-mirnuyu-konferentsiyu-po-ukraine-mezhdusoboychikom/

Звинувачення Швейцарії у недотриманні статусу нейтралітету

Кремль і російська пропаганда обрали один з основних ракурсів атаки на Швейцарію як апеляцію до її нейтралітету і звинувачення у відході від цієї політики. Міжнародне російське ЗМІ RT, заборонене в країнах ЄС, та інші російські джерела цитують прес-секретар Путіна Пєскова, який заявив, що "Швейцарія відходить від нейтралітету".

https://russian.rt.com/world/news/1324144-shveicariya-neitralitet-peskov

Висвітлення Мирного саміту швейцарськими проросійськими ЗМІ

Ці прокремлівські наративи також знайшли своє відображення у швейцарських проросійських ЗМІ, які ми виявили в нашому дослідженні. Так, Transition News у своєму упередженому репортажі використав кілька кремлівських наративів:

Продовження війни в Україні з (оруелівською) "мирною конференцією". Запланована на середину червня зустріч у швейцарських горах - це провал, який був майже неминучим. Про те, що навіть українці не вірять у "формулу миру Зеленського", свідчить загальне ставлення до драконівських мобілізаційних заходів і запеклий опір тому, що їх масово кидають на поле бою як гарматне м'ясо.

https://transition-news.org/fortsetzung-des-krieges-mit-einer-orwellschen-friedenskonferenz

Проросійський сайт InfoMeduse зосередився на темі "нейтралітету", критикуючи швейцарський уряд. Його стаття закликає припинити воювати проти росіян, але не говорить про те, як це може допомогти зупинити російське вторгнення.

Сьогодні, особливо після війни в Україні, нейтралітет все частіше оскаржується, але на користь якої позиції? Щоб стати на чийсь бік, не воюючи, протистояти будь-яким переговорам, як це було у випадку з Мінськими угодами, а отже, продовжувати війну і посилати все більше і більше молодих людей на смерть? Я не бачу, чим така позиція краща за нейтралітет, який має хоча б ту перевагу, що сприяє переговорам, здатним покласти край конфлікту.

https://www.infomeduse.ch/2024/02/15/tribune-libre-la-neutralite-pas-simple/

Повертаючись до української теми, ми, звичайно, можемо відчувати природну симпатію до тієї чи іншої воюючої сторони. Тим не менш, війна, що несе смерть і спустошення, ніколи не є рішенням. Чи не символізує криза, з якою зіткнувся Міжнародний Комітет Червоного Хреста, а також занепад Швейцарії як миротворчої сили? Цей збіг викликає занепокоєння. Він наштовхує на роздуми про нейтралітет. Роль Швейцарії не може полягати в тому, щоб дмухати на вогонь, а скоріше в тому, щоб шукати умиротворення.

https://www.infomeduse.ch/2023/06/04/neutralite-suisse-la-braise-ou-lapaisement/

Говорячи про Саміт миру видання InfoMeduse поширило набір конспірологічних теорій у стилі Кремля про "державний переворот у Києві", "змову ЦРУ" та "бомбардування російськомовних людей на Донбасі з боку України". Воно також повторює путінський термін "спеціальна військова операція", щоб говорити про тотальну війну Росії проти України, виправдовуючи таким чином незаконне вторгнення.

https://www.infomeduse.ch/2024/04/18/tribune-libre-neutralite-et-climat-symboles-dune-soumission-au-detriment-des-citoyens/

Найкращим другом швейцарських проросійських пропагандистів для збудження ненависті до України та українців, звісно, є Росія. Так, видання arretsurinfo.ch відкрито цитує речницю МЗС РФ Захарову. Франкомовне швейцарське проросійське видання повторило російські фейки про "неонацистів в українському уряді" і заяви, які перекладають провину за війну з Росії на Захід, що також має на меті виправдати незаконне вторгнення Путіна.

Їх удавана сліпота перед обличчям терористичних актів, здійснених київським режимом і його спільниками, свідчать про те, що вони, безсумнівно, представляють (я говорю про колективний Захід) партію світової війни. Анонсована в Швейцарії конференція не має нічого спільного з миром. Це просто спроба зібрати разом низку країн, щоб спробувати легітимізувати західні дискурси і підходи і, без сумніву, легітимізувати фігуру Володимира Зеленського, а також його режим і всі його жахливі, екстремістські і терористичні акти. Але справа в тому, що неонацистська сутність київського режиму проявляється не тільки в символіці, привітаннях і татуюваннях.

https://arretsurinfo.ch/maria-zakharova-je-voudrais-commencer-par-parler-des-actions-des-pays-occidentaux/

Намагаючись підірвати Мирний саміт, деякі швейцарські проросійські ЗМІ використали російську містифікацію, яка стверджує легітимність Зеленського як президента. Ми викрили цю російську фейкову новину в одній з наших попередніх статей.

Конференція по Україні буде "пропагандистською вправою", щоб приховати нелегітимність Зеленського.

https://uncutnews.ch/ukraine-konferenz-wird-propaganda-uebung-sein-um-zelenskys-illegitimitaet-zu-vertuschen-analyst/

Мирний саміт у Швейцарії, звичайно, не призведе до підписання договору, як і заявила президент Швейцарії, але він може стати важливим кроком на шляху до відновлення миру і припинення війни в Україні. Головне питання полягає в тому, як змусити Росію піти з незаконно окупованих територій України і забезпечити дотримання міжнародного права, яке вона порушила. Дедалі більше країн, не лише західних, приєднуються до мирної ініціативи.

Можливо, такий розвиток подій викликав занепокоєння в Москві, яка, як і слід було очікувати, відреагувала на це дезінформаційними атаками. Якщо Саміту миру так боїться Росія, значить, це точно потрібна та корисна справа.