Зокрема, міністерство закордонних справ країни-агресорки направило МЗС Вірменії ноту протесту. Про це написали у російському опозиційному виданні "Медуза".
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Делегація Вірменії приїхала в Бучу, але Росії це не сподобалося
У виданні зазначили, що влада Росії вважає "недружнім кроком" поїздку посла Вірменії в Україну Володимира Карапетяна до міста Буча та його заяви про солідарність з українцями у боротьбі з російською агресією.
Про це заявила представниця міністерства Марія Захарова.
Зазначається, що Карапетян відвідав Бучу 2 червня разом із головою адміністративного району Нор Норк міста Єревана Тиграном Тер-Маргаряном. Як повідомляло вірменське посольство, чиновники вшанували пам'ять мешканців Бучі, які загинули під час російської окупації 2022 року, та передали гуманітарну допомогу у вигляді медикаментів українським лікарям.
Відповідно до слів Захарової, Москва направила до вірменського МЗС ноту протесту "у зв'язку з передачею допомоги на потреби ЗСУ та неприпустимими висловлюваннями на адресу Росії".
Від такого діяча, як Тігран Тер-Маргарян, соратника голови прозахідної партії "Республіка" Арама Саркісяна, ми іншого й не чекали. Прикро, що з цим солідаризується вірменська влада,
– заявила представниця російського МЗС.
Візит вірменської делегації до Бучі: основне
- Ще 3 червня посольство Вірменії в Україні повідомило про поїздку Тиграна Тер-Маргаряна і посла країни Володимира Карапетяна до Бучі, Києва та Одеси.
- У Бучі вони обговорили з мером міста Анатолієм Федоруком можливості налагодження співпраці, а також вшанували пам'ять невинно убитих українців.
- "Ми пишаємося мужністю українського народу і завжди готові підтримати Бучу та інші громади, які постраждали від бойових дій", – йдеться в повідомленні.
- Також відомо, що вірменська делегація передала гуманітарну допомогу у вигляді медикаментів закладам охорони здоров’я української сторони.