Інцидент стався на трасі між Єреваном, що є столицею Вірменії, та містом Севан. Після вибуху однієї з цистерн з газом, який прогримів 6 червня, спалахнула пожежа. Пресслужба Міністерства надзвичайних справ наголошувала на небезпеці.
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Вибухнула заправна станція у Вірменії
За даними відомства з надзвичайних ситуацій, до ліквідації наслідків залучено 12 рятувальних бригад. Ведуться роботи з гасіння пожежі та запобігання новим вибухам.
Представник МНС Нарек Саргсян, звертаючись до громадян, закликав не поширювати неперевірену інформацію та слідкувати лише за офіційними повідомленнями.
Перші повідомлення про вибух надійшли до рятувальної служби близько 23:14 за місцевим часом. Відео з місця події, що з'явилися в інтернеті, засвідчують масштаби пожежі.
На АЗС у Вірменії спалахнула масштабна пожежа: дивіться відео з ютуб-каналу Yerkir am
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Пожежі в інших місцях: нещодавнє
- Вибухова негода в Москві. У четвер, 6 червня, під час грози в Москві блискавка спричинила пожежу в Центрі розвитку дитини "Дитяче посольство". Внаслідок інциденту, що стався на території ВДНГ, з будівлі евакуювали 19 дітей, а пожежу на площі 110 квадратних метрів вдалося локалізувати.
- Пожежа на Кільцевій дорозі Києва. У середу, 5 червня, на київській Кільцевій дорозі сталася пожежа в покинутій будівлі колишнього заводу "Електронмаш". Вогонь, що охопив 35 квадратних метрів, було швидко ліквідовано пожежниками, і, на щастя, обійшлося без жертв.
- Лісові пожежі в Росії. У російських регіонах Забайкаллі та Бурятії вирували масштабні лісові пожежі, через які було оголошено надзвичайний стан. Загальна площа пожеж перевищила 100 тисяч гектарів, що приблизно дорівнює половині площі Москви. Місцеві жителі вимушені продовжувати свою роботу в екстремальних умовах, попри загрозу вогню.