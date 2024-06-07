Інцидент стався на трасі між Єреваном, що є столицею Вірменії, та містом Севан. Після вибуху однієї з цистерн з газом, який прогримів 6 червня, спалахнула пожежа. Пресслужба Міністерства надзвичайних справ наголошувала на небезпеці.

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За даними відомства з надзвичайних ситуацій, до ліквідації наслідків залучено 12 рятувальних бригад. Ведуться роботи з гасіння пожежі та запобігання новим вибухам.

Представник МНС Нарек Саргсян, звертаючись до громадян, закликав не поширювати неперевірену інформацію та слідкувати лише за офіційними повідомленнями.

Перші повідомлення про вибух надійшли до рятувальної служби близько 23:14 за місцевим часом. Відео з місця події, що з'явилися в інтернеті, засвідчують масштаби пожежі.

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Зверніть увагу! Міністерство охорони здоров'я підтвердило інформація про п'ятьох госпіталізованих громадян, яким надають допомогу медики.

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