За інформацією російських ЗМІ, горить покрівля та мансарда по всій площі. Повідомляють, що пожежу вдалося локалізувати, передає 24 Канал.
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Що відомо про пожежу в Москві
У Москві блискавка вдарила в Центр розвитку дитини "Дитяче посольство" на території ВДНГ. Внаслідок удару зайнявся дах. Із будівлі евакуювали 19 дітей.
На ВДНГ в Москві почалася пожежа: дивіться відео
Попередньо, пожежу вдалося локалізувати на площі 110 квадратних метрів. Інформація про постраждалих не надходила.
Як виглядає пожежа зблизька: дивіться відео
Зокрема, відомо про те, що це не єдиний удар блискавки. Інший стався в районі Свіблово. Там блискавка влучила в дитячий пластмасовий велосипед. Він розплавився, а дитина за декілька хвилин до інциденту відійшла з мамою від велосипеду на декілька хвилин.
Як виглядає велосипед після удару блискавки: дивіться відео
Інші пожежі, які виникали у Росії
- У кількох регіонах Росії спалахнули великі лісові пожежі. Відомо, що у Забайкаллі та Бурятії через них вже запровадили надзвичайний стан на федеральному рівні.
- 26 травня в підмосковному Подільську на складі з газовими балонами виникла пожежа. Місцеві мешканці чули вибухи та бачили, як вогонь охопив складські приміщення.
- Незадовго до цього, у Москві спалахнула масштабна пожежа, яка охопила площу 1 200 квадратних метрів. Спершу повідомлялося про пожежу в двоповерховій торгово-офісній будівлі. Згодом з'ясувалося, що в цій будівлі розміщена адміністративна установа – управління району Соколина гора.