По информации российских СМИ, горит кровля и мансарда по всей площади. Сообщают, что пожар удалось локализовать, передает 24 Канал.
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Что известно о пожаре в Москве
В Москве молния ударила в Центр развития ребенка "Детское посольство" на территории ВДНХ. В результате удара загорелась крыша. Из здания эвакуировали 19 детей.
На ВДНХ в Москве начался пожар: смотрите видео
Предварительно, пожар удалось локализовать на площади 110 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.
Как выглядит пожар вблизи: смотрите видео
В частности, известно о том, что это не единственный удар молнии. Другой произошел в районе Свиблово. Там молния попала в детский пластмассовый велосипед. Он расплавился, а ребенок за несколько минут до инцидента отошел с мамой от велосипеда на несколько минут.
Как выглядит велосипед после удара молнии: смотрите видео
Другие пожары, которые возникали в России
- В нескольких регионах России вспыхнули крупные лесные пожары. Известно, что в Забайкалье и Бурятии из-за них уже ввели чрезвычайное положение на федеральном уровне.
- 26 мая в подмосковном Подольске на складе с газовыми баллонами возник пожар. Местные жители слышали взрывы и видели, как огонь охватил складские помещения.
- Незадолго до этого, в Москве вспыхнул масштабный пожар, который охватил площадь в 1 200 квадратных метров. Сначала сообщалось о пожаре в двухэтажном торгово-офисном здании. Впоследствии выяснилось, что в этом здании размещено административное учреждение – управления района Соколиная гора.