Инцидент произошел на трассе между Ереваном, что является столицей Армении, и городом Севан. После взрыва одной из цистерн с газом, который прогремел 6 июня, вспыхнул пожар. Пресс-служба Министерства чрезвычайных дел отмечала опасность.
Смотрите также Новая Антанта и открытие нового "Второго фронта": почему встреча в Нормандии может стать исторической
Взорвалась заправочная станция в Армении
По данным ведомства по чрезвычайным ситуациям, к ликвидации последствий привлечено 12 спасательных бригад. Ведутся работы по тушению пожара и предотвращению новых взрывов.
Представитель МЧС Нарек Саргсян, обращаясь к гражданам, призвал не распространять непроверенную информацию и следить только за официальными сообщениями.
Первые сообщения о взрыве поступили в спасательную службу около 23:14 по местному времени. Видео с места происшествия, появившиеся в интернете, свидетельствуют о масштабах пожара.
На АЗС в Армении вспыхнул масштабный пожар: смотрите видео с ютуб-канала Yerkir am
Смотрите также Не впервые оказался под ударом: где расположен Новошахтинский НПЗ, который атаковали дроны
Пожары в других местах: недавнее
- Взрывная непогода в Москве. В четверг, 6 июня, во время грозы в Москви молния вызвала пожар в Центре развития ребенка "Детское посольство". В результате инцидента, произошедшего на территории ВДНХ, из здания эвакуировали 19 детей, а пожар на площади 110 квадратных метров удалось локализовать.
- Пожар на Кольцевой дороге Киева. В среду, 5 июня, на киевской Кольцевой дороге произошел пожар в заброшенном здании бывшего завода "Электронмаш". Огонь, охвативший 35 квадратных метров, был быстро ликвидирован пожарными, и, к счастью, обошлось без жертв.
- Лесные пожары в России. В российских регионах Забайкалья и Бурятии бушевали масштабные лесные пожары, из-за которых было объявлено чрезвычайное положение. Общая площадь пожаров превысила 100 тысяч гектаров, что примерно равно половине площади Москвы. Местные жители вынуждены продолжать свою работу в экстремальных условиях, несмотря на угрозу огня.