На киевской Окружной сегодня днем загорелось заброшенное здание бывшего завода. Пожарные уже ликвидировали огонь.

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Обошлось без пострадавших

Сильное возгорание на территории заброшенного здания возникло по неизвестным причинам. Пресс-секретарь ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан рассказала 24 Каналу подробности сильного пожара, который видели тысячи киевлян.

Это неэксплуатируемое здание бывшего завода. Загорелся мусор на площади 35 квадратных метров. Пожар уже ликвидировали, там нет ничего вообще. Пострадавших тоже нет, это обычное возгорание мусора в здании, что пустует,

– отметила Виктория Рубан.

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