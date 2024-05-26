В Вышгородском районе в Киевской области удалось локализовать пожар в природной экосистеме. Пожарные работали над ликвидацией возгорания.

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Не допустили распространения огня

Сейчас ситуация контролируется благодаря действиям пожарных. Осуществлялось тушение возгорания лесной подстилки отдельными очагами.

Удалось не допустить распространения огня на линии электропередач. Это могло иметь негативные последствия.

На месте работали подразделения ГСЧС и работники лесхоза. К тушению привлекалось около 60 человек и 14 единиц техники.

В окрестностях Киева мощно горят леса