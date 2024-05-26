В Вышгородском районе в Киевской области удалось локализовать пожар в природной экосистеме. Пожарные работали над ликвидацией возгорания.
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Не допустили распространения огня
Сейчас ситуация контролируется благодаря действиям пожарных. Осуществлялось тушение возгорания лесной подстилки отдельными очагами.
Удалось не допустить распространения огня на линии электропередач. Это могло иметь негативные последствия.
На месте работали подразделения ГСЧС и работники лесхоза. К тушению привлекалось около 60 человек и 14 единиц техники.
В окрестностях Киева мощно горят леса
- Днем 25 мая в сети появились кадры больших клубов дыма, которые поднимались над Киевом. Как оказалось, масштабный лесной пожар вспыхнул в Вышгородском районе.
- В связи с лесным пожаром в пригороде столицы в КГГА обратились к горожанам с советами. Там отметили, что в случае изменения направления ветра, возможно ухудшение качества воздуха в некоторых районах Киева. В частности, спрогнозировали задымление в Оболонском и Подольском районах.
- Отметим, что синоптики предупреждали, что 25-28 мая в Украине, кроме Крыма, Закарпатской, 25-27 мая и Ивано-Франковской и Львовской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.