В четверг вечером, 23 мая, в метро Киева мужчина с ножом напал на пассажира. Его задержали.

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Мужчина не смог объяснить свои действия

В полиции столицы рассказали, что происшествие произошло вечером на станции метро "Вокзальная" в вагоне поезда. Известно, что нетрезвый правонарушитель приставал к другим гражданам с нецензурной бранью, и начал драку, когда его пытались остановить.

Во время конфликта злоумышленник достал складной нож и нанес 24-летнему парню не проникающее ранение в живот. Пострадавшему помогли выйти на станции и вызвали полицейских и медиков.

Полицейские задержали злоумышленника на станции метро "Шулявская". 29-летний мужчина не смог объяснить свои действия.

Следователи сообщили мужчине о подозрении. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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