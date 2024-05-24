У четвер ввечері, 23 травня, у метро Києва чоловік з ножем напав на пасажира. Його затримали.

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Чоловік не зміг пояснити свої дії

У поліції столиці розповіли, що подія відбулася ввечері на станції метро "Вокзальна" в вагоні потягу. Відомо, що нетверезий правопорушник чіплявся до інших громадян з нецензурною лайкою, та почав бійку, коли його намагались зупинити.

Під час конфлікту зловмисник дістав складний ніж та завдав 24-річному хлопцю не проникаюче поранення в живіт. Постраждалому допомогли вийти на станції й викликали поліцейських та медиків.

Поліцейські затримали зловмисника на станції метро "Шулявська". 29-річний чоловік не зміг пояснити свої дії.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

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