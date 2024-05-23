Трагедія сталася близько о 19:15 на 24 кілометрі залізничної колії перегону "Баришівка – Бориспіль". На місце відразу прибули медики, однак врятувати дівчинку не вдалося.

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Потяг збив дитину на Київщині

На Бориспільщині електропотяг сполучення "Гребінка – Київ" збив 9-річну дівчинку. Як повідомили в поліції, дитина разом з іншими неповнолітніми перебувала на коліях і не зреагувала на сигнал машиніста.

На місце трагедії відразу прибули медики та, на жаль, малолітня дитина померла. Наразі поліція встановлює усі деталі та обставини інциденту.

За фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинили загибель людей, слідчі почали розслідування. Провадження почали у рамках 276 статті Кримінального кодексу України. Максимальні санкції цієї статті передбачають позбавлення волі на строк до 3 років.



Потяг збив дитину на Київщині / Фото Національної поліції

Важливо! Правоохоронці нагадують, що залізниця – зона підвищеної небезпеки. Батьків закликають слідкувати за дозвіллям дітей та цікавитися їх місцем перебуванням.

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