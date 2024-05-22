Трагедія сталася у понеділок, 20 травня, на озері Вербне в Оболонському районі. На місці події працювали водолази Київської аварійно-рятувальної служби.

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Водолази дістали уже мертве тіло дитини

У КАРС розповіли, що водолази оперативно виїхали на виклик, відшукали і дістали тіло хлопця.

"Друзі загиблої дитини, які разом бавилися на озері, зокрема, і в воді, сподівалися на диво, але дива, на жаль, не сталося", – пишуть там.

КАРС також закликала дорослих пильнувати за своїми дітьми під час відпочинку на воді та нагадала, що цьогоріч у Києві відкриття пляжного сезону, враховуючи дію воєнного стану, не планується. "Як і попередні два роки, громадянам не рекомендують відвідувати пляжі та зони відпочинку, щоб уникнути масового скупчення людей, що завадить їх безперешкодному доступу до укриттів і сховищ під час повітряної тривоги", – додають у аварійно-рятувальній службі.

Очевидці подейкують, що допомога прибула запізно

Очевидці трагедії у соцмережах кажуть, що спочатку друзі підлітка, що тонув, дійсно намагалися врятувати його самостійно. Нібито спочатку потерпілого навіть вдалося намацати, але, на жаль, він вислизнув з рук і пішов під воду. Зрештою, підлітки покликали на допомогу дорослих.

Окрім того, свідки трагічного випадку звинувачують рятувальників, які нібито довго їхали на місце події. Однак у коментарі 24 Каналу в ДСНС уточнили, що викликів з місця події вони не отримували. "Рятувальники ДСНС не залучалися", – кажуть там.

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